元プロレスラーの天龍源一郎（76）が主宰する「天龍プロジェクト」は11月25日、公式X（旧ツイッター）を更新し、天龍が心不全のため入院・治療中であることを公表…

元プロレスラーの天龍源一郎（76）が主宰する「天龍プロジェクト」は11月25日、公式X（旧ツイッター）を更新し、天龍が心不全のため入院・治療中であることを公表した。 代表で娘の嶋田紋奈氏は「皆様の支えを力に本人も快復に努めております」とつづり、現在の容体や今後のイベント予定について詳細な報告を行っている。

早期治療で「普段どおり会話も」 公式Xの投稿で、嶋田代表は「突然のお知らせとなりますが、天龍源一郎は現在、入院して治療を受けております」と切り出し、「天龍源一郎に関するご報告」と題した発表文を添えた。 発表文によると、天龍は体調の変化を感じて医療機関を受診したところ心不全と診断され、そのまま入院のうえ治療を受けることになったという。

Also read 【11/27】クォンタムフラワーズ＆フーズ（QFF）、「Morning Pitch」に登壇決定 ※参加申込期限：11/25（火）

以前より心臓の持病を抱えていたといい、「早期に治療を開始できたこともあり、現在は意識もはっきりしており、普段どおり会話もできております」と容体が落ち着いていることを明かした。 11月28日の来場見合わせ、12月6日ターザン山本氏とのトークは開催予定 本来は「皆様に無用なご心配をおかけしたくないという思いから、入院の公表は控えたいと考えておりました」というが、すでに告知済みのイベント出演や仕事を見合わせる必要が生じたため、「予定の変更だけをお伝えすることで、かえってご心配をおかけすることもあるかと思い、今回、その理由と天龍の現在の様子をあわせてお知らせすることにいたしました」と公表に踏み切った経緯を説明した。 今後の活動については検査結果や治療経過を見ながら慎重に判断する方針で、直近の予定は以下の通りと発表された。

Advertisement

・11月28日「プロレスフリーマーケット」：天龍本人の来場は見合わせ（天龍プロジェクトの出店は現在検討中） ・12月6日「天龍源一郎×ターザン山本トークバトル」：現時点では開催を予定（変更が生じた場合は改めて告知）