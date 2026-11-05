天童市女性、警察官偽装にだまされ現金1000万円を喪失

山形県天童市の70代女性が、警察官を装う犯人により特殊詐欺に遭い、口座から現金約1000万円を奪われる事件が発生しました。被害の経緯と警察の注意喚起について詳述します。

山形県 天童市 在住の70代女性が、警察官や郵便局員を装った犯人グループによって、現金約1000万円をだまし取られる 特殊詐欺 事件が発生しました。この事件は今年8月21日頃から始まり、最終的に9月15日に被害額が確定したもので、地元の住民にとって深刻な危機として注目されています。犯人は法執行機関を名乗ることで被害者の恐怖心を煽り、多額の金銭を奪うことに成功しました。

犯人の巧妙な手口と電話対応の経緯

今年8月21日ごろ、被害女性の自宅の固定電話に不審者からの着信がありました。当時、女性の夫が電話に出たところ、相手が「北海道の郵便局員」を名乗る男であることが判明しました。この男は、「女性が送り主の荷物に他人名義のキャッシュカードが入っていた」「犯罪に巻き込まれているかもしれない」と述べ、電話を「旭川警察」につなぐよう指示しました。これは、被害者を一歩間違えた状況に追い込むための典型的手法です。

Also read JAL、初の個室座席 新型機の就航23年内に

続いて電話に出たのは、「旭川警察署」の「永瀬」と名乗る男でした。彼は、「投資詐欺の犯人があなたと奥さんからキャッシュカードを買ったと言っている」「資金洗浄の疑いがあり、奥さんとも話したい」などと主張しました。この段階で、犯人は被害者の夫と妻の両方を標的として、緊迫した状況を演出し、恐怖心を増幅させることに成功しています。被害者は、自身の口座が不正利用されているという強い不安を抱かされました。

SNSと偽証書による心理的支配の強化

詐欺犯は、電話だけでなくSNSのメッセージ機能を通じて被害者と接触を続けました。その過程で、「永瀬」を名乗る人物から、被害者の名前が記載された「差押状」の画像データや、被害者名義のキャッシュカードの写真などが送られてきました。これらの偽造書類を見た女性は、向こう側が本物の警察官であると確信しました。デジタル機器を用いた偽証書の送付は、現代の特殊詐欺において、被害者の信頼を壊さないための重要なステップとなっています。

Advertisement

犯人はさらに、「このままでは財産が差し押さえられる」「安全な口座に移す必要がある」と指示を出しました。これにより、被害者は自分の財産を守るために、犯人の指示に従って行動することを強いられました。警察官の権威を借りた脅迫と、偽の証拠提示により、被害者の理性は麻痺し、正常な判断力が失われていました。この心理的な支配は、多額の資金移動を引き出すための致命的な要素となりました。

口座開設と1000万円の送金手続き

犯人の指示に従い、女性はスマートフォンを使用してインターネットバンキングの口座を開設しました。これは、本来の口座から資金を引き出すための「安全な受け皿」として機能するものでした。今年9月15日、女性はこれまで預貯金を集約して所有していた既存の口座から、犯人が指定した新たな口座へ、現金約1000万円を振り込みました。この一連の作業は、すべて犯人の遠隔指示のもと、被害者自身が行ったもので、犯行は完遂されました。

この事件は、山形県天童市という地域住民にとって、非常に身近かつ痛ましい被害案例として記録されています。犯人は特定の部署名や担当者名（「旭川警察署」「永瀬」）を偽名として使用することで、具体的な組織への信用を濫用しました。また、「資金洗浄」や「投資詐欺」といった専門用語を用いることで、被害者の不安を煽り、思考の余地を与えない状況を作り出しました。これらの手口は、単なる電話詐欺とは異なり、計画的で緻密なものでした。

実社会への影響と今後の対策の必要性

この事件の被害額約1000万円は、高齢者の年金や貯蓄を根底から揺るがす規模です。天童市に住む70代女性の財産は、人生の集大成である可能性が高く、その喪失は精神的・経済的に甚大な打撃を与えます。また、この事件は「警察官を装う」という点で、公的機関に対する信頼を損なうリスクも含んでいます。住民は、電話やSNSで警察官と名乗る者からの連絡があった場合、即座に正規の窓口へ確認する必要があることが浮き彫りになりました。

Advertisement

今後、警察当局はこの事件を教訓として、地域住民への周知徹底を図るでしょう。特に、家族への相談の重要性や、不審な電話が出た場合の対応手順（掛け直さない、個人情報を教えない）の徹底が求められます。山形県内の他地域でも同様の手口が横行している可能性があり、警戒態勢の強化が不可欠です。この特殊詐欺事件は、単なる金銭被害を超え、社会全体の防犯意識を高める契機となるべき事案です。最終更新日：2026年11月5日 14:53