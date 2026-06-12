天皇陛下が給桑を楽しまれる 愛子さまはウィーン少年合唱団鑑賞 佳子さまは児童出版文化賞贈賞式に臨席 皇室の1週間

天皇陛下は紅葉山御養蚕所で養蚕作業「給桑」に臨まれ、蚕の生育状況等を確認された。またオランダ・ベルギー公式訪問に向けた記者会見では、両国王室との交流と相互理解の深化に期待を寄せられた。長女の愛子さまは東京芸術劇場でウィーン少年合唱団を鑑賞。次女の佳子さまは第73回産経児童出版文化賞贈賞式に臨まれ、本の価値についてお言葉を述べられた。その他、三笠宮家の墓所祭、高円宮妃久子さまのスペシャルオリンピックス開会式出席およびスウェーデン国王夫妻結婚50周年祝賀行事並びにW杯視察のため出発等、皇室の様々なご活動が伝えられた。

天皇ご一家は7日、皇居内の 紅葉山御養蚕所 で、カイコに桑の葉を与える「給桑（きゅうそう）」に臨まれた。 側近によると、お三方は今年の蚕の生育が全体的に良いとの説明を受けたり、質問したりしながら、作業を楽しまれたという。

オランダとベルギーへの公式訪問を前に、記者会見される天皇陛下＝11日、皇居・宮殿「石橋の間」（代表撮影） 陛下は会見で、両国王室とは英国留学時から交流があることを紹介し、「王室の方々との旧交を温めるとともに、在留邦人や日本とゆかりのある方々などからお話を伺い、両国の人々との交流や相互理解、友好関係が更に深まる機会になればと思っています」と抱負を語られた。 国際親善などを担う皇室の活動を巡り、国会で皇族数確保の議論が進められていることについては、「制度に関わる事項については、私から言及することは控えたいと思います」とした上で、「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」と述べられた。

天皇、皇后両陛下の長女、敬宮（としのみや）愛子さまは8日、東京都豊島区の東京芸術劇場を訪れ、ウィーン少年合唱団の公演を鑑賞された。 公演では日本の曲も披露され、愛子さまは鑑賞中、眼鏡をかけて熱心に耳を傾けられた。 同席した関係者によると、愛子さまは公演後、「あっという間に時間が過ぎた」と話された。 披露された曲の中では、陛下が昨年のモンゴル公式訪問中にビオラで演奏されたことのある「浜辺の歌」が好きだと合唱団側に伝えられたという。

秋篠宮ご夫妻の次女、佳子さまは8日、東京・元赤坂の明治記念館で、第73回産経児童出版文化賞の贈賞式に臨席された。 式典で佳子さまは「私自身にとって本が大切な理由の一つは、本が、読む人の考えを深め、自分とは異なる様々な状況や背景を持つ他者の視点を教えてくれるということです」と述べられた。

第73回産経児童出版文化賞の贈賞式でお言葉を述べられる秋篠宮ご夫妻の次女、佳子さま＝8日、東京都港区（相川直輝撮影）三笠宮さまの長男、寬仁親王殿下（平成24年薨去＝こうきょ）の命日にあたる6日と、三笠宮さまの次男である桂宮さま（26年薨去）の命日となる8日、豊島岡墓地（文京区）で墓所祭が営まれた。 寬仁親王殿下の長女である三笠宮家の彬子さまと次女の瑶子さま、高円宮妃久子さまと長女の承子さまが参列された。 久子さまは5日、江東区で行われた「2026年第9回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・東京」の開会式に臨まれた。

久子さまは10日、スウェーデン国王夫妻結婚50周年祝賀行事への臨席や、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会視察のため、羽田空港から民間機で出発された。 日本サッカー協会の名誉総裁を務める久子さまは、これまでにもW杯を開催地で観戦されており、今回で8回目となる。 【皇室ウイークリー】は毎週金曜日、「産経ニュース」に掲載している企画です。 ニュース紙面ではあまり触れられない各宮家のご活動や、上皇ご夫妻のご様子を含め、宮内庁担当記者が皇室の1週間を振り返ります。

紙面で掲載できなかった写真もご紹介しています。 さらに「皇室ウイークリー」だけのために撮影した写真も、アップしています





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