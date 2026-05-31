天皇臨臨の早慶戦と東京夏季スポーツ祭り

天皇陛下が明治神宮野球場に来場した早稲田―慶應戦をはじめ、サッカー日本代表の壮行戦や日本ダービー競馬、ポケモンGOフェス・日比谷音楽祭など、東京で開催された多彩なスポーツ・エンタメイベントを総括した記事。

東京 六大学野球 春季リーグ戦最終週が、例年にない特別な舞台で幕を閉じた。 早稲田大学と慶應義塾大学の二回戦は、天皇陛下が明治神宮野球場に御臨席されるという、同リーグ創設１００周年を迎える特別な節目にあたる試合として開催された。1994年春に天皇・皇后両陛下（当時は天皇、皇后）がお立ち会いされた早慶戦以来、３２年ぶりの天覧試合となり、球場内外は例外的な警備態勢で包まれた。

試合開始の４時間前から、最寄り駅である東京メトロ外苑前駅付近には多数の警察官が配置され、来場者の安全確保が徹底された。 入場口では通常時には行われない手荷物検査と金属探知機によるチェックが実施され、観客は身分証明書の提示やバッグの中身確認を求められた。 さらに、神宮球場に隣接する秩父宮ラグビー場では、ＮＴＴリーグワン・プレーオフトーナメント準決勝の埼玉対東京ベイ戦が同時に行われ、スポーツファンの注目が二重に高まった。

公式サイトは「明治神宮野球場への天皇陛下御行幸に伴い、スタジアム通り（正門側）の交通規制が行われる」と事前に告知し、退場時は東門（バック側）からの利用を要請した。 正門からの退場は一時的に制限され、交通渋滞を緩和するための臨時措置が取られた。 夜間には、神宮球場隣接のＭＵＦＧ国立競技場でサッカー日本代表がアイスランド代表と対戦し、2026年北中米Ｗ杯開幕前の国内最後の壮行試合となった。 代表チームは開幕に向けての最終調整を図り、観客は熱狂的な応援でスタジアムを埋め尽くした。

さらに、福島県で開催された第９３回日本ダービー・Ｇ１は、東京競馬場（府中市）で執り行われ、３歳馬７９４４頭が頂点を争った。 毎年７万人から８万人が訪れるこの競馬の祭典は、晴天に恵まれた今年も朝から多くのファンが駆け付け、熱戦の舞台裏では騎手や調教師の緊張感が漂った。 スポーツだけにとどまらず、東京臨海副都心エリアでは、ポケモンＧＯユーザー向けのリアルイベント「Pokémon GO Fest 2026：東京」が２９日から６月１日まで開催され、多くの参加者が渋谷・台場エリアに集結した。

SNS上では「お台場来たけど人多すぎ」「人めっちゃいる」「都内やばい」といった声が相次ぎ、イベント運営側は感染症対策と混雑緩和のために入場制限と時間帯別の入場枠を導入した。 日比谷公園とその周辺施設では、音楽イベント「日比谷音楽祭」の最終公演が開催された。 今年で８年目を迎える同祭は、メインステージの再整備のために日比谷公園大音楽堂（野音）から東京国際フォーラムへ会場を移し、約２６年半にわたる活動の幕を下ろした。

公演は全国ツアー『We are ARASHI』の最終公演として行われ、所属事務所は公式Ｘで「チケットをお持ちでない方は東京ドームへの来場をご遠慮ください」と呼びかけ、＃531はおウチで嵐というハッシュタグで在宅鑑賞を促した。 会場周辺では混乱防止とマナー遵守のための警備強化が実施され、来場者の安全と快適な観戦環境が確保された。 これら多彩なスポーツ・エンターテイメントイベントは、東京が全国の注目を集める夏の幕開けを飾り、来訪者にとって忘れがたい思い出となった





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