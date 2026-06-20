天皇皇后両陛下、オランダ訪問で国王夫妻とワールドカップ観戦 旧交を温める

天皇皇后両陛下がオランダを訪問した際、ウィレム・アレキサンダー国王夫妻とサッカーワールドカップの試合を一緒に観戦しました。両陛下と国王夫妻は試合を楽しみ、2対2の引き分けという『ピースフルな結果』を共有。オランダ王室からは集合写真とツーショットが公開されました。陛下と国王は「水問題」を通じた長年の友情を有しており、訪問前に国王が来訪を心待ちにしていたことが明らかに。2002年のワールドカップではベルギーのフィリップ国王夫妻と観戦した記憶もあり、スポーツを通じた国際交流と皇室間の友好関係が強調されました。

天皇皇后両陛下 の オランダ訪問 の初めに「旧交」を温めたのは、 ウィレム・アレキサンダー国王 夫妻とのサッカー・ワールドカップのテレビ観戦でした。 陛下と国王が一緒にセルフィーに収まった写真に、国王が偶然の機会を最大限に生かした様子が伺えます。

振り返れば、2002年の日韓共催ワールドカップの際には、ベルギーのフィリップ国王夫妻が来日し、両陛下とともに観戦したことがあります。 今回のオランダ戦も、14年前のベルギー戦と同様に「2対2」の引き分けとなりました。 陛下が仰るように「ピースフルな結果」は、両国の関係をより深めるものとなりました。 （日本テレビ客員解説員 井上茂男）宮内庁によると、アペルドールンにある王室の別荘「ヘット・アウデ・ロー城」に滞在された天皇皇后両陛下は6月14日、国王夫妻と夕食を共にし、現地時間の午後10時から始まった試合を4人で観戦されました。

国王は、自国の選手たち、特に守備の要として評価が高いファンダイク選手を紹介しながら、白熱した試合を最後まで一緒に楽しまれました。 試合は89分に日本が追いつき、最終的に2対2の引き分け。 この結果に、両陛下も国王夫妻も「いい試合でしたね」と互いの選手たちの健闘を称え合いました。 その後、オランダ王室からは、互いのタオルマフラーを首にかけた両陛下と国王夫妻の集合写真と、国王が撮影した天皇陛下とのツーショット写真が公開されました。

訪問前から、陛下と国王がライフワークとする「水問題」への取り組みに関連して、政策研究大学院大学の廣木謙三名誉教授から興味深い話を聞きました。 廣木教授は、会議の準備などで2年に一度のペースで国王を訪ねると、必ず「天皇陛下はいつオランダを訪問されるのか」「いつ来られるのか」と尋ねられ、国王が来訪を心待ちにしていると強く感じていたそうです。 国王の来日はこれまで15回に及びます。

陛下とは「水問題」を通じて皇太子時代から親友のような間柄であり、天皇となった友の来訪を待ちわびるのは当然と言えるでしょう。2002年の日韓共催ワールドカップでは、ベルギーのフィリップ国王夫妻（当時は皇太子夫妻）が応援に来日し、埼玉スタジアムで「日本ーべルギー戦」を皇太子時代の両陛下と観戦しました。 激しい得点の取り合いとなった試合は同点で終了し、陛下とフィリップ国王はがっちり握手を交わし、選手たちに盛大な拍手を送られました。 その際、フィリップ国王は「貴国（日本）の初戦の相手として対戦できることは、大変名誉なことです。

両国チームがともに成功を収めることを強く願っております。 日本では成功のために、次の3つが必要不可欠と言われています。 『運』と『強い意志』と『忍耐』です。 これらの3つは、スポーツにおいてのみならず、人生にとっても非常に重要な要素です。

私は明日の試合が日本とベルギーの両国民の絆をさらに深める大きな機会になることを確信しております」と述べました（日本・ベルギー協会会報より）。 この体験は、スポーツを通じた国際交流と、長年にわたる皇室と Europea 王室間の友好関係を示す具体例と言えます。 天皇陛下とウィレム・アレキサンダー国王の個人的な絆は、共通の関心事である「水問題」への協力という形で実を結び、サッカーという共通の話題がより親密な交流を生み出しています。

両陛下のオランダ訪問は、単なる外交儀礼を超えた真の友情に基づくものであることを、ワールドカップ観戦という形で改めて示しました





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