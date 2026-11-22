専業投資家のテスタが20日、自身のXを更新。当日の日経平均株価がマイナス3000円以上も値下がる暴落を受け、今月の爆損額を報告するとネット上で驚きの声が出てい…

専業投資家のテスタが20日、自身のXを更新。 当日の日経平均株価がマイナス3000円以上も値下がる暴落を受け、今月の爆損額を報告するとネット上で驚きの声が出ている。 【画像】気になる！

テスタのケタ違いの爆損額 定期的に持ち株などを紹介しているテスタだが、今回は「今日は−１億円覚悟して臨んだら結果マイナス2億5000万円でした。 お疲れ様でした！ 滅！ 」と嘆き。

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今月は大きく相場が動いたことから「今月6日に日経平均3600円下げた時は−３億喰らって今日は3000円下げで-2.５億円」と告白。 続けて「ドカンはせめて１ヶ月に１回までにしてほしい あ、そいや２日前も-1.５億くらい喰らったんだっけ…」と嘆いた。

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天才投資家の爆損報告にネット上では「テスタさんでさえそれだけマイナスだったなら規模は全く違いますが自分がマイナスだったのも納得できました」「メンタル強すぎて流石です、どうやったら強くなれるんだろ」「無自覚だと思いますが、かなり多くの人に勇気を与えてると思います」「桃鉄の赤マスどころではなかったw」などと驚いている。 テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。 以来20年間リターンがマイナスになった年はない。

初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。