中国・上海で開催された「WePlay Expo 2026」で，韓国のFlyway Gamesが手がける「ワルツとジャム」を遊んできた。主人公は輪っか頭のおばけ「ワルツ」と，変身できる子犬「ジャム」。…

道中で手に入るのがどうやら，世界のあちこちには持ち主を待つおもちゃが隠されていて，それぞれ特別な能力を持っているという。 新しいおもちゃを手に入れるたびに，行ける場所が1つずつ増えていく。

道具で道を開いていくタイプの冒険と言えば，イメージしやすいだろうか。 そして，ジャムだ。 ハシゴにもなれるどころじゃなくて，弾むボールに，水鉄砲に，トランポリンに変身して，ワルツの冒険を助けてくれる。 いいように使って都合よく捨てるのは動物倫理にも反するので，ちゃんとジャムを愛護しながら遊ばないといけない。

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少し先に進むと，ジャムを「下ろす」「反対方向にジャンプする」といった操作が表示されていた。 どうやら，ジャムを抱えて運んだり，置いたりしながら道を探すパズルもあるらしい。 子犬を抱っこして湖を渡るおばけ。7つの世界は，にぎやかなレストランや光と影が交錯する城，海のように広がる砂漠など，世界ごとにテーマがまるごと変わるという。 絵本をめくるような手作り感がある世界の最後にはボスが待っていて，倒してスタンプを集めるたびに，アップタウンへ一歩ずつ近づいていく。

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「ワルツとジャム」は，2026年12月3日にPS5/Switch 2/PC（Steam）で発売予定だ。 Steamでは日本語に対応した体験版も配信されている。 おばけと子犬のコンビにピンときた人は，発売前に一足早く，ジャムを抱っこしに行ってみてほしい。