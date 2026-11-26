歌手大黒摩季が26日深夜放送の、パーソナリティーを務めるBAY FM78「Your Playlist」（木曜深夜0時）が、4月23日の同番組で、歌手宇徳敬子に… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

大黒は番組中盤で「さてここで、以前番組で話した内容について訂正があります」と切り出すと「半年前になるんですが、ZARD特集のエンディング、ビーイングの先輩でありアーティストの 宇徳敬子 さんについて、お話した内容に事実と異なる点や、誤った印象を与える表現がありました」とした。

当時大黒がバックコーラス時代のエピソードとして「私と宇徳さん、坂井泉水さんがレコーディングスタジオで会話したという話をしたんですが、実際はそうした事実はなく、宇徳さんが『摩季ちゃんどっちに付くの』と発言したり、ZARDに対してライバル意識を持っていたかのような私の発言も事実ではなく、私自身の認識に基づく間違った表現でした。 それにより、宇徳さんとZARDが対立していた、あるいは何か確執があったような間違った印象を与えてしまいました」と説明。

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「大変申し訳ありませんでした」と謝罪した。 大黒は「当時は、アーティストはもちろんスタッフもみんな必死で、切磋琢磨し、だからこそ多くのすばらしい作品が生まれたと伝えたかったのですが、一部の発言により、宇徳さんを始め、宇徳さんのファンの皆様、関係者の皆様に、多大な不安や心配、ご迷惑をおかけし、ここに真摯（しんし）に、訂正させていただき、心よりおわびをいたします」と真意も説明。