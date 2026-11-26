歌手の大黒摩季がDJを務めるBAYFM78の番組「Your Playlist」で、4月の放送における宇徳敬子に関するエピソードの内容に事実と異なる点があったことを認め、訂正と謝罪を行った。

歌手の 大黒摩季 （56）がDJを務める BAYFM78 「Your Playlist」（木曜深夜0・00）が26日深夜に放送された。 同番組は過去の放送内容について、この日の放送前に「訂正・お詫び」を予告しており、番組中盤で大黒が謝罪した。

大黒は番組中盤で4月の放送で話した宇徳敬子とのエピソードについて「『ZARD特集』のエンディング、ビーイングの先輩でありアーティストの宇徳敬子さんについて、お話した内容に事実と異なる点や誤った印象を与える表現がありました」と説明。 続けて「90年代、私のデビュー前、バックコーラス時代のエピソードとして、私と宇徳さん、（ZARDの）坂井泉水さんの3人がレコーディングスタジオで会話したという話をしたのですが、実際にはそうした事実はなく、宇徳さんが“摩季ちゃん、どっちに付くの？

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”と発言をしたり、ZARDに対してライバル意識を持っていたかのような、私の発言も事実ではなく、私自身の認識に基づく間違った表現でした」と4月の放送内容を訂正した。 BAYFM78は25日、「BAYFM『Your Playlist』番組スタッフ一同」の名前で「2026年4月23日の放送内でお話しいたしました宇徳敬子さんに関する内容につきまして、これまでにお寄せいただいたお声を真摯に受け止め、次回2026年11月26日の放送内にて、訂正・お詫びをさせていただきます」と異例のアナウンス。 その内容に注目が集まっていた。