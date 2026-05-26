大黒摩季35周年記念ツアーと8カ月連続リリース発表

シンガー・ソングライター大黒摩季（56）の、27年5月27日のデビュー35周年に向けた『大黒摩季35周年“FLY ON!”YEAR』が、1年前となる27日から開幕する。また、8カ月連続リリースと、35周年記念の全国ツアー開催を発表。8カ月連続リリースの第一弾は7月1日、35周年記念ソングとして書き下ろした配信シングル『いつかのメロディー』をリリース。8月1日には97年の同日、レインボースクエア有明で4万7000人を動員し、テレビ朝日『「ュージックステーション」で全国中継もした1stライブ『大黒摩季LIVE NATURE #0～Nice to meet you!～』をBlu－ray化でリリース。9月1日には最新アルバム『55 RED』をリリースの予定。 その後の全国ツアーについて、まずは『MAKI OHGURO LIVE TOUR 2026－55 BLACK RETURNS』と銘打ち、昨年のツアーで訪れることができなかった九州3県と、地元北海道4地区を巡る。

シンガー・ソングライター 大黒摩季 （56）の、27年5月27日の デビュー35周年 に向けた『 大黒摩季 35周年“ FLY ON! ”YEAR』が、1年前となる27日から開幕する。

また、8カ月連続リリースと、35周年記念の全国ツアー開催を発表。8カ月連続リリースの第一弾は7月1日、35周年記念ソングとして書き下ろした配信シングル『いつかのメロディー』をリリース。8月1日には97年の同日、レインボースクエア有明で4万7000人を動員し、テレビ朝日『「ュージックステーション」で全国中継もした1stライブ『大黒摩季LIVE NATURE #0～Nice to meet you! ～』をBlu－ray化でリリース。9月1日には最新アルバム『55 RED』をリリースの予定。

その後の全国ツアーについて、まずは『MAKI OHGURO LIVE TOUR 2026－55 BLACK RETURNS』と銘打ち、昨年のツアーで訪れることができなかった九州3県と、地元北海道4地区を巡る。 大黒摩季として生かして下さった皆さまへの愛と感謝でいっぱいですと感謝を示すコメントを発表。 私の35周年は、去年弟が急逝し出しそびれた55REDのアルバムや、お蔵に入れっぱなしだったLIVE映像＆各種ドキュメント映像など大放出なリリースしまくり!! 去年の55BLACKツアーでいけなかった、九州とHOME北海道にも行く。

各種、人んちのイベントやフェスにもじゃんじゃん行く。 そんな飛び続ける‘FLY ON! ’ NON STOP摩季ちゃんです





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