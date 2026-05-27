大飯原発訴訟控訴審判決、大阪高裁が28日に言い渡し

関西電力大飯原発3、4号機の設置変更許可取り消しを求めた住民訴訟の控訴審判決が28日、大阪高裁で言い渡される。一審は許可取り消しの判決を下しており、二審の判断が注目される。

関西電力 大飯原発 3、4号機（福井県おおい町）を巡り、周辺住民らが国に対し原子炉の設置変更許可の取り消しを求めた訴訟の 控訴審判決 が28日、大阪高裁（川畑正文裁判長）で言い渡される。

令和2年の1審大阪地裁判決は新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に「看過しがたい過誤、欠落がある」として許可を取り消した。 この判断が維持されるか否か、原子力行政にも大きな影響を与える注目の判決となる。 基準地震動を定める上で重要な要素となる地震規模は、過去の地震を参考にした数式（経験式）に震源の断層面積を当てはめ、導き出される。 だが算出される数値は平均値で、実際の観測データと一致するわけではなく「ばらつき」が生じる。

規制委の審査ガイドには大飯原発の審査当時、「経験式が有するばらつきも考慮されている必要がある」との一文があった。1審判決はこの「ばらつき条項」に着目し、この条項が追加された経緯を検討した。 地裁は、原発事故後の検討会などにおける専門家らの発言を根拠に、条項には、実際の地震が平均値より大きい方向に乖離する可能性を考慮し、数式によって算出した数値に上乗せをする必要があるか否かを検討すべきだという「積極的な意味」があると解釈。 だが大飯原発の審査では、こうした検討が行われていなかったと断じ、許可取り消しの結論を導いた。

対する国側は控訴審で、検討会で発言した複数の専門家の意見書を提出。 この中で専門家らは「ばらつき条項は地震規模の値の上乗せを求める文章ではない」「上乗せを検討するよう求める趣旨を込めたという認識の委員はいない」と指摘し地裁の解釈は誤りだと反論した。 その上で国側は、数式に当てはめる断層面積を広めに設定して地震規模を算出したり、その他の変数を地震動が大きくなるように設定したりすることで、関電は耐震設計に余裕を持たせていると主張。 こうした手法は「現在の科学的知見からも合理的」で、規制委の審査は妥当だと訴えている。

規制委は令和4年6月に審査ガイドを改定し、ばらつき条項の一文を削除。 規制委の更田豊志委員長（当時）は改正案を了承した際の会見で、審査内容に変更はないとしつつ、「記述が思いもよらない解釈をされてしまうことを避けるための改正だ」と説明した。 この訴訟は、原子力規制委員会の審査の合理性が問われる重要な事例であり、判決は今後の原子力行政の方向性に影響を与える可能性がある。 住民側は安全確保の観点から厳格な基準を求めており、司法がどのような判断を下すのか注目される。

控訴審では、専門家の意見が対立する中で、裁判所がどのような証拠評価を行うかが焦点となっている。 また、ガイドライン改定の経緯も判断材料の一つになるだろう。 大阪高裁の判決は、原発の再稼働を目指す関西電力や政府にとっても大きな関心事であり、今後のエネルギー政策の議論にも影響を及ぼすことが予想される





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大飯原発 控訴審判決 原子力規制委員会 ばらつき条項 耐震設計

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