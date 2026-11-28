大雪の影響で通行止めや停電が相次いだ福島県北塩原村にあるスキー場が28日、県内トップを切ってオープンした。道路が寸断され準備作業に遅れが出たものの、スタッフ総出で倒木の伐採や除雪などを実施して、安全に滑走できる環境を整え計画通りの営業開始…

大雪の影響で通行止めや停電が相次いだ福島県北塩原村にあるスキー場が28日、県内トップを切ってオープンした。 道路が寸断され準備作業に遅れが出たものの、スタッフ総出で倒木の伐採や除雪などを実施して、安全に滑走できる環境を整え計画通りの営業開始にこぎつけた。

オープンしたのは、星野リゾートのスキー場「ネコママウンテン」。 北塩原村と磐梯町にまたがる国内最大級のスキー場でリフト13本と33のコースがある。 このうち、北塩原村に位置する北エリアの6コースが滑走可能になり、リフト2本の運転を始めた。 午前8時半のリフト運転開始時はあいにくの雨模様。

Advertisement

それでも、大勢のスキーヤーやスノーボーダーが詰めかけ、リフト待ちの列を作った。 スキー場に向かう道路脇には伐採した倒木の残骸がそこかしこにあり、被害の深刻さを物語っていた。 毎年、オープン初日に来ているという新潟市中央区に住む会社員の女性（45）は、「あんなにたくさんの倒木を道路からどかし、除雪をしてくれた人たちには感謝しかない」と話していた。