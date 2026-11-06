大阪43市町村レトロ喫茶名物グルメ ランキング発表へ

テレビ大阪7日放送の番組で、泉大津、高槻、大阪市のレトロ喫茶店が誇る名物グルメを紹介。へそパンやいか焼定食など地域に愛される味とは。

テレビ大阪 は7日午後6時58分より、『大阪43市町村を大調査！誰も知らんキング』を放送する。この番組では、大阪府内の喫茶店が集める名物グルメランキングを取り上げる。昭和の懐かしい空間が残る店舗から、地域コミュニティの拠点となっている老店まで、各店舗が誇る独自メニューが紹介される。

泉大津のプランタン珈琲商会へそパン

まず紹介されるのは泉大津市の「プランタン珈琲商会」である。同店はJR大阪環状線福島駅より徒歩4分、国道2号線沿いに位置し、ネルドリップで淹れたコーヒーが評判の店舗だ。店内は昭和タイムスリップしたような雰囲気で、グラタンやミートスパゲッティなど約40種類の洋食メニューを揃えている。

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同店の創業当時から続く大人気メニューは「へそパン」である。その名の通りでべその形をしたパンで、バターをふんだんに使用しふんわり柔らかな食感が特徴だ。店自慢のホワイトソースを詰めた「へそパングラタン」も推奨される。ユニークな「キンニクマンのランチ」などのネーミングも魅力の一つとなっている。

高槻市喫茶セブンのいか焼定食

高槻市の閑静な住宅街にある「喫茶セブン」も、夫婦で営む地域に愛される憩いの場だ。阪急淡路駅から徒歩3分とアクセス良好で、常連客から支持される名物が「いか焼定食」である。甘辛く焼き上げたイカの香ばしさが食欲をそそるメニューだ。

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同店の看板メニュー誕生には興味深いエピソードがある。味付けにガムシロップを試したところ大好評だったため、メニューに加えられた。料理法も進化しており、卵2L分に対して卵を3個使用し、当初の錦糸玉子からふわとろ玉子へと改良。ここにじっくり煮込んだカレーをたっぷりかけ、大人の常連客に親しまれている。

大阪市喫茶And Beer TOHOの歴史

大阪市北区淡路にある「喫茶＆Beer TOHO」は、駅前から少し外れた商店街の一角にある。ランチタイムには満席になることが多く、その理由に食事メニューの良さがある。エビたっぷりのピラフや鉄板熱々のナポリタンが人気だ。注文率が高い「トーホーランチ」は、特大エビフライと手仕込みハンバーグのセットでお得感が高い。

同店の背景には映画館の歴史がある。2017年に惜しまれつつ閉館した映画館「淡路東宝」に併設されていた喫茶店が源流だ。映画館がなくなっても店名を変えず営業を続けており、大衆食堂時代から働く3代目が調理を担当している。出汁巻き定食やカレーうどんは当時の味を今も守っている。

老若男女に愛される中華そばの味

同店の名物「中華そば」も、大衆食堂時代からの菜單だ。うどんと同様の和風出汁で豚ロースともやしを火に通し、中華麺と合わせている。やさしい味わいでさっぱりと食べられるため、老若男女を問わず支持を集めている。

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また、新たに始めたスイーツ「くるみ餅」もおすすめだ。時代の変化に合わせて喫茶店へとリニューアルした同店だが、創業時の大衆食堂時代から受け継がれた料理技術が、現代的なサービスと融合し新たな人気店となっている。各地のレトロ喫茶店が織りなすグルメストーリーに注目だ。