大阪府八尾市立小学校の遠足中の熱中症訴訟で、大阪高裁は市に16万5000円の賠償を命じた。教員の安全配慮義務違反を認め、逆転勝訴となった背景には医学的見解があった。

大阪高等裁判所は六月二十六日、大阪府 八尾市 立小学校一学年の女児が遠足中に 熱中症 にかかったとして両親が損害賠償を求めた訴訟で、市に対して女児へ十万五千円の支払いを命じた。 飛沢知行裁判長 は教員側には 安全配慮義務 違反の過失があったと認定し、原告側の逆転勝訴となった。

この判決は今年四月に大阪地方裁判所が一審で安全配慮義務違反を認めず原告の請求を棄却した決定を覆すものとなった。女児と両親は市に対し、合計二百二十万円の損害賠償を求めて訴訟を提起していたが、高裁の判断により最終的に十六万五千円の支払いが確定した。これは学校側の対応に瑕疵があったとする明確な法的評価を示したものである。

Also read �j���e���h�[�X�C�b�`���g3DS�����h�@����݌v�o��2500�����˔j�@�t�@�~�ʒ���

高裁の判断に影響を与えたと見られるのが、岡山県総社市の薬師寺慈恵病院院長であり救急科専門医である薬師寺泰匡医師による意見書である。女児側が控訴審で新たに提出したこの医学的所見は、熱中症の進行メカニズムについて詳細な知見を提供し、裁判所の判断基準に重要な役割を果たした。特に子供の症状評価における一般的な誤解を解く役割を担った。

薬師寺医師の意見書によれば、遠足中に喉の渇きを訴えた時点で女児は既に熱中症を発症しつつあった可能性が高い。その後、水分補給ができない状態が続き屋外を歩行することで症状は進行し、病院を受診した際の状態は医学的に「中等症」に該当すると分析されている。子供の体表面温度や見た目からの判断限界を指摘している。

Advertisement

専門医は子供の場合、熱中症が進行していても元気そうに見えるなど活動性が失われない特徴があるとし、体の中心部の温度は触っただけでは把握できないと強調した。そのため「元気そうである」ことを根拠に熱中症ではないと判断することは医学的に支持できないと述べ、早期の水分補給と安静が予防に不可欠だと訴えている。

判決の詳細によると、遠足が行われたのは令和四年五月末の夏日であり、目的地の公園までの往復で約一時間半の歩行行程があった。母親は事前教員に対し水筒が空になった際、女児が持参する現金で茶を買わせるよう手配を依頼していたが、女児が帰路に「お茶を買ってください」と訴えても学校側は対応しなかった。女児は帰宅後に救急搬送され熱中症と診断されている。