大阪市廃止と特別区再編を目指す大阪都構想の財政試算で、維新は移行で黒字と主張する一方、他会派は数値の客観性に疑問を呈している。両者の対立構造と今後の法定協議会の動向を解説する。

大阪市 を廃止し複数の特別区に再編する 大阪都構想 の制度設計を行う大阪府市の 法定協議会 の第14回会合が17日、開催された。この会合において事務局は、特別区への移行と 大阪市 存続という二つのパターンについて、それぞれの財政収支見通しを提示した。結果として、特別区移行時は成長が見込まれ黒字が継続する一方、市存続の場合は財源不足による事実上の赤字が見込まれるという対照的な試算が示された。

財政試算の違いと成長率の設定基準

事務局が示した試算は、令和13年1月1日に特別区を設置することを前提とし、13年度からの10年間を対象期間としている。大阪市が現状を維持する場合、成長率は2％程度に設定されている。税収の増加は見込まれるものの、住民サービスに充てる費用の負担が増大し、18年度には42億円の財源不足が生じるという結果となった。その後も赤字幅は拡大し、財政調整基金などの活用財源を取り崩して補塡する必要が生じる。また、教職員や消防職員の人件費増加も歳出増の一因となっている。

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一方、特別区に移行した場合の財政収支は、広域行政の一元化を前提に「スピード感や効率性に優れた成長政策が可能となる」として、3％程度の成長率が想定された。試算には、府から特別区へ毎年度20億円を支払う特別加算も含まれており、推計では毎年度500億円以上の黒字が続くとされている。異なる成長率を基準にしたため、両者の結果は明確に分かれた形となった。

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他会派による試算の客観性への疑問

この試算結果について、大阪維新の会以外の会派は数値の客観性を強く疑問視している。公明党市議団の西徳人幹事長は、「算出根拠に疑問がある。数字が作為的だ」と指摘し、試算の中立性に問題があると批判した。自民党市議団の森山禎久幹事長も、「大阪市を潰した方がいいという前提で作った資料だ」と述べ、維新の会の意向が反映されすぎているとの懸念を示した。これらの発言は、成長率の設定基準や行政効率化の効果を巡って、与党と野党の間で認識の溝が広がっていることを示している。

横山市長の評価と今後の協議手順

横山英幸大阪市長は、平成23年以降、大阪府知事と大阪市長を大阪維新の会が担い、府市で連携してきた経緯を念頭に置いた上で、試算結果を評価した。市長は「二重行政を解消して成長戦略を一元化した15年の軌跡が数字として表れている」と述べ、両者の試算結果が「分かりやすい対比になったのではないか」と語り、維新の会の政策効果を裏付けるものだと主張した。次回法定協議会は18日に開かれ、設計図となる協定書案について協議が行われる予定である。なお、法定協議会には公明党や自民党系の会派の議員は参加せず、大阪維新の会の議員のみで議論が進められる状況が続いている。