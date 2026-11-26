大阪市を廃止し特別区に再編する大阪都構想について、大阪府市の法定協議会が協定書案を取りまとめた。令和13年1月1日の移行を目指す同案は、広域自治体と特別区の設置による行政一元化や、副首都としての成長戦略を明記している。今後は国へ送付され、議会の承認を経て住民投票の日程が決定する見込み。維新の会は広報活動を本格化させる一方、反対勢力からは住民サービス低下やコスト増への懸念が指摘されている。

大阪市を廃止して複数の 特別区 に再編する「 大阪都構想 」を巡り、制度設計を担う大阪府市の 法定協議会 の第16回会合が26日開かれ、制度案や将来の副首都像を盛り込んだ設計図にあたる協定書案を取りまとめた。

近く国に送付し、意見を求める。 その後、府市両議会に提出して承認されれば、3回目の住民投票の日程が決定する。 今年6月の法定協初会合から約5カ月で協定書案がまとまり、都構想の議論は一つの節目を迎えた。 来春の統一地方選と住民投票の同日実施を目指す大阪維新の会は、街頭演説など広報活動を本格化させる構えだ。

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協定書案では、大阪市を淀川、北、中央、天王寺の4つの特別区に再編し、令和13年1月1日に移行するとした。 この日の会合では、前回の議論を踏まえ、「広域行政を一元化した広域自治体と特別区を設置することによる成長の果実を特別区の住民に還元する」と明記した協定書案が示された。 大規模災害に対応できるよう、首都並みの警察と消防の体制整備を国に求めることも記載。 維新のみの委員から意見は出ず、会合は10分足らずで終了した。