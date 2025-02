大阪芸術大学とホテルインターゲート大阪 梅田が産学連携プロジェクト「Wa-Osaka～大阪の輪・和・笑～」を発表

大阪芸術大学とホテルインターゲート大阪 梅田は、産学連携プロジェクトとして「Wa-Osaka~大阪の輪・和・笑~」のコンテンツ制作を完了しました。2025年2月14日、ホテルインターゲート大阪 梅田にてメディア向け発表会を開催し、コンテンツを発表しました。

大阪芸術大学 (学校法人塚本学院 / 所在地:大阪府南河内郡 / 学長:塚本邦彦)と株式会社グランビスタ ホテル&リゾート(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:荒井 幸雄)が運営する価値体験型ホテル「 ホテルインターゲート大阪 梅田 」(大阪市北区、支配人:岡部宏次)は、 産学連携 プロジェクトとして「 Wa-Osaka ~大阪の輪・和・笑~」のコンテンツ制作をいたしました。そして、2025年2月14日(金)に ホテルインターゲート大阪 梅田 にて、本プロジェクトの発表とコンテンツの体験を兼ねたメディア向け発表会を開催いたしました。\ 大阪芸術大学 では「大学は夢を実現させるための手がかりを見つけ、自らの力によってその夢をつかみ取る場所でありたい」といった理念を掲げています。2021年4月1日に開業した”INTERGATE HOTELS”の5号目となるホテルインターゲート大阪

梅田の「歴史や文化の発信だけでなく、これまでとは異なった視点からも地域(大阪)の魅力を発信していきたい」という想いと合致し、開業時より協働しております。\4回目の取り組みとなる今年度は、人の繋がりや人情の「輪」、大阪の伝統文化の「和」、笑いの文化の「笑」の3 つの「Wa」を通して、大阪の魅力を発信する「Wa-Osaka~大阪の輪・和・笑~」をテーマにしました。大阪芸術大学 デザイン学科の学生は、伸び続ける訪日外国人の需要を捉え、大阪の観光スポットを紹介する冊子をはじめとした4つのコンテンツ(大阪すごろくBOOK / 大阪紹介ムービー / 大阪 音クイズ /Wa 大阪 風呂敷)に取り組みました。「社会を豊かにする」というデザインの本質を学ぶ大阪芸術大学の学生が生み出す作品を通じて、大阪の魅力を再発見できる作品の数々をお楽しみください





