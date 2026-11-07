大阪維新の会 吉村代表 無投票で3選 任期は令和10年11月まで

大阪維新の会は7日、吉村洋文代表の無投票3選を正式承認した。令和10年11月までの任期となり、大阪都構想実現への結束が問われている。

日本維新の会の大阪支部である 大阪維新の会 は7日、代表選に関する全体会議を開き、 吉村洋文 代表（大阪府知事）の無投票による3選を正式に承認した。吉村氏の任期は令和10年11月までとなる。この決定により、看板政策である 大阪都構想 の実現に向けて、党内の結束が今後試されることになる。

吉村代表の無投票3選と任期の決定

代表選は10月28日に告示され、立候補を届け出たのは吉村氏ただ一人だった。今回の選挙から、所属議員ら特別党員10人の推薦人が必要となった規定が適用された。次期代表候補として名前が取り沙汰されていた横山英幸代表代行（大阪市長）も出馬せず、吉村氏の推薦人として支持を回すことで合意した。

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吉村氏が代表選に挑んだ過去2回の選挙はいずれも選挙戦となったが、無投票での選出は今回が初めてである。党の規律改革や人事面での支持拡大が、この無投票という形での選出を支える要因となったとみられる。党内での異論や対抗馬の出現がない状態が整い、円滑な手続きで承認がなされた。

改革の成果と都構想実現への決意表明

吉村氏は全体会議で、この6年間の功績を振り返り「この6年間、皆さんとともに大阪の成長に向けて進めることができた」と強調した。特に議員定数削減などを柱とした「身を切る改革」の成果を前面に打ち出し、財政規律の徹底と行政効率化への実績をアピールした。この改革路線を継続することで、党支持基盤の維持を図る姿勢を示した。

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その上で吉村氏は「大阪都構想と副首都の実現をやりきろう。そして大阪の未来をつくっていこう」と強い決意を表明した。都構想の実現は党の最大課題であり、次春に予定されている3回目の住民投票での勝利へ向けて、党内統 one と組織動員を強化する方針である。経済成長と行政改革を両輪とした政策展開が、次期任期の主要な柱となる見込みだ。

就任経緯と政界での地位の固定化

吉村氏が代表に就任した経緯は、都構想を巡る2回目の住民投票が否決された2年11月に、松井一郎氏の後を継ぐ形で始まった。松井氏からのバトンタッチにより、大阪政治のリーダーとして再起への道を開いた。この就任以降、6年12月には国政政党である日本維新の会の代表にも就任し、国政と地方政治の両輪で指導力を発揮する立場を確立している。

国政と府政の二足のわらじを履くことで、大阪維新の会は全国的な影響力を拡大させてきた。吉村氏個人の政治的リーダーシップは、党のブランド価値を高める要因となっている。一方で、両方の代表職を兼務することによる負荷や、政策優先順位のバランスが課題となる可能性もあるが、現在は党内でこの体制に対する異論は唱えられていない。

党三役の再任と今後の組織体制

党の三役人事についても、主要ポストの再任が決定した。幹事長には杉江友介大阪府議が、政調会長には藤田暁大阪市議が、総務会長には黒田真梨子大阪市議がそれぞれ再任する。これらの選任により、これまでの政策遂行ラインと組織運営チームが維持されることになり、政策の連続性が保証された。

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杉江府議、藤田市議、黒田市議の再任は、吉村氏による人事権の行使であると同時に、党内のバランス感覚に基づいた配置とも言える。各ポストに長年携わってきたベテラン議員らが責任を持つことで、次の住民投票に向けた準備体制が強化される。これにより、大阪都構想反対派との議論や、国民への政策説明を円滑に進める体制が整った。