大阪枚方市女児暴行死事件 児童虐待通告と情報共有の課題

大阪府枚方市で3歳女児が父に暴行死した事件を受け、市が過去1年間に虐待通告を5回受理していたことが判明。府警との情報共有の遅れが死を招いたと指摘され、制度の改廃が急務となった。

大阪府 枚方市 で3歳女児の 金尾英怜奈 （かなお・ひれな）ちゃんを父親に暴行され死亡させた事件で、父の 金尾健太郎 容疑者（33）が殺人、母が保護責任者遺棄致死の各容疑で逮捕された。この事件により、行政当局による虐待疑いの対応過程に重大な問題があったことが浮き彫りとなった。

虐待通告5回と行政の対応遅れ

枚方市は13日、昨年7月から今年7月までの1年間に、家庭外からの虐待疑いに関する通告を5回受理していたことを明らかにした。児童相談所は一時保護などの適切な措置を講じなかった上、大阪府警との情報共有にも至らず、結果として悲惨な事件を防ぐことはできなかった。司法解剖の結果、亡くなった英怜奈ちゃんの全身には数十カ所に及ぶあざが見つかった。

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市職員が7月21日の通告を受け、英怜奈ちゃんの身体を確認した際には、顔に2カ所のあざが確認されていた。しかし、父親の金尾健太郎容疑者に聞き取りを行った際、彼は暴行を否定したため、市当局は「暴力によるものか判断がつかなかった」と説明している。

情報共有システムの実態と問題点

直近の通告が6月と7月に連続してあったため、市は大阪府中央子ども家庭センター（児童相談所）との会議を調整していた最中だったという。その最中に8月2日に暴行を受け、翌3日に英怜奈ちゃんは死亡した。同センターによると、受理内容は1カ月分をまとめて翌月に一括して府警と共有する運用となっており、7月21日に受理した事案は8月中に共有されるはずだった。

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このため、共有の手続きが完了する前に事件が発生した形となった。情報共有の穴が指摘される事案は過去にも発生しており、令和3年に大阪府摂津市で当時3歳の男児が高温のシャワーをかけられて死亡した事件では、死亡前に虐待情報が摂津市に寄せられていた。この際、児童相談所ではなく市が主体的に対応していたため、「全件共有」の仕組みから外れる形となっていた。

制度改正とリアルタイム共有への移行

今回の事件では、情報共有までのタイムラグが重大な問題として浮上した。しかし、情報共有の方法については、来年4月以降に「リアルタイム」方式への移行が予定されている。専用のシステムに入力することで、1時間ごとにデータが更新され、より迅速な情報共有が可能となる仕組みが構築される予定だ。今回の悲劇を教訓に、子どもたちを守るための行政連携がどのように改善されるかが注目される。