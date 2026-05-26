大阪松竹座、103年の歴史に幕 最後の送別公演と再建への期待

大阪松竹座が103年の歴史を閉じ、片岡仁左衛門監修の特別公演で幕を下ろした。観客の熱狂と共に、解体後の新たな文化拠点建設計画が示された。

大阪・ 道頓堀 に位置した 大阪松竹座 は、103年にわたる歴史の幕を閉じた。 最後の公演は、歌舞伎俳優・ 片岡仁左衛門 が監修した特別企画「當繋藝招西姿繪（つなぐわざおぎにしのすがたえ）」で構成され、同劇場に残された時間を惜しむ熱い思いが舞台上に結実した。

幹部俳優が総出演し、上方の伝統芸能を象徴する「封印切」や「夏祭浪花鑑」などをオムニバス形式で披露した。 本編の終盤では、一夜限りの出演として仁左衛門が紋付きはかま姿で登場し、「必ずもう一度、この道頓堀に松竹座のやぐらが上がると、私たちは確信しております。 ご支援、ご声援どうかよろしくお願いします」と観客に向けて力強い呼び掛けを行った。 その後、再度ステージへ姿を現した仁左衛門は「我々にではなくて、松竹座に拍手をしてやってください」と観客に訴え、スタンディングオベーションが巻き起こった。

会場は万雷の拍手と歓声に包まれ、最後の幕が華やかに閉じられた。



観劇後、40代の女性観客は「最高でした。 建て替え前から来ていた劇場で、いくつもの思い出があります」と感慨深く語り、世代を超えて受け継がれた松竹座への愛着と別れの寂しさを語った。 古き良き舞台芸術の象徴として、長年にわたり歌舞伎、現代劇、ミュージカルなど多様な興行を手掛けてきたこの劇場は、劇場ファンだけでなく大阪市民全体の文化的拠点でもあった。





松竹は、同劇場の建物が解体工事に入る方針を正式に発表した。 今後は、跡地に新たな文化芸能発信拠点を築く計画が進められるが、具体的な利用形態や完成時期は未だ不透明である。 歴史的に道頓堀は約400年にわたる芝居町としての伝統を誇り、「道頓堀五座」と呼ばれる五つの劇場がその時代を彩ってきた。

大阪松竹座は、その五座の流れをくんだ「最後の大劇場」として、1923年（大正12年）に映画上映と実演を兼ね備えた活動写真館として開業し、正面のアーチ形の外観は「道頓堀の凱旋門」と親しまれた。1997年に演劇専用劇場として再開場し、以後は歌舞伎や現代劇を中心に多彩なプログラムを提供し続けた。 今回の送別公演は、同劇場の過去と未来を結ぶ重要な節目として、関係者・観客・地域住民の心に深く刻まれた。 松竹は、再建計画の実現に向けて多方面からの支援を呼び掛け、道頓堀の文化的シンボルが新たな形で蘇ることを期待している





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