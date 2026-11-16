大阪府枚方市で3歳女児が両親の虐待により亡くなった事件を巡り、過去に得られた教訓が生かされず情報共有に遅延があった問題点が浮上しています。

大阪府 枚方市 のマンションで、3歳の 金尾英怜奈 （えれな）ちゃんが亡くなる事件が発生し、家族による虐待の可能性が強く指摘されています。 大阪府警 は、父親を殺人容疑で、母親を保護責任者遺棄致死容疑で逮捕しました。愛らしい盛りの幼い命が奪われたこの悲劇は、地域社会全体に大きな衝撃を与えています。

5回の通報と要保護指定の経緯

この事件において、市に対する虐待の情報提供は過去に計5回寄せられていました。通報の内訳には、英怜奈ちゃんが通っていた保育園や幼稚園からの報告も含まれており、そこでは体表面にあざが存在することが確認されていました。市はこれらの情報を踏まえ、今年1月に市と大阪府中央子ども家庭センターなどで構成する会議を開催しました。その結果、継続的な見守りが必要な「要保護児童」として指定するに至りました。

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7月の通報対応と保護スキルの逸脱

5回目の通告があった7月、市職員は英怜奈ちゃんの顔に2カ所のあざを確認しました。しかし、父親が聞き取りに対して暴行を否定したため、児相は即時対応が必要と判断せず、家庭から児童を引き離す「一時保護」を実行しませんでした。さらに、この判断により府警とも情報の共有が行われませんでした。本来であれば緊急性が高いと見なされるべき状況において、保護措置が回避されたことになります。

大阪府の制度設計と実効性のギャップ

大阪府には、児相が把握した児童虐待の通告情報を府警と全件共有する仕組みが設けられています。緊急性が低いと判断された場合、この共有は月次で行われることになっており、今回の事案についても8月中に共有する予定でした。しかし、英怜奈ちゃんの命は、その共有手続きが完了する前に失われました。判断ミスの結果は甚だしく、システムとしての脆弱さが際立っています。

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将来のリアルタイム化と過去の類似事例

現状の月次共有方式には改善の余地があり、来年4月以降は全件リアルタイム方式への移行が予定されています。しかし、本来ならば実施されるべきだったリアルタイム対応が、なぜ今回間に合わなかったのかという問いは重要です。来年4月以降に導入予定のシステムを今導入しない理由はないため、これは単なるシステムの問題ではなく、子供の命をいかに救うかという意思決定の問題であると指摘されています。

この種の判断ミスは大阪府において過去にも見られます。令和3年8月には、摂津市の当時3歳男児が母親の交際相手の男によって熱湯を浴びせられ亡くなりました。同事件でも、発生1年以上前から虐待を疑う通告が複数回ありましたが、市は「緊急性は薄い」と判断し、児相への情報共有は行われたものの保護は求められませんでした。児相も府警との全件共有を利用しなかった経緯があります。

徹底検証と今後の課題提起

英怜奈ちゃんの遺体には50カ所以上にあざが残されており、その痛々しさは言葉を失います。残された写真の愛らしさと対比され、胸が締め付けられるような悲しさを感じます。今回の事件を教訓として、被害者が幼児であり複数回の虐待情報があったにもかかわらず、「緊急性」の判断を見誤った理由を徹底的に検証する必要があります。なぜ過去の教訓が生かされなかったのかを明らかにし、今後同様の悲劇を防ぐための体制構築が強く求められています。