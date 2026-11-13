大阪府警、枚方市で3歳女児暴行致死事件で両親を逮捕

大阪府枚方市のマンションで3歳女児を暴行し死亡させたとして、大阪府警が両親を殺人及び保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕した。女児の全身に多数のあざが確認され、日常的な虐待の疑いが強まっている。

大阪府警 捜査1課は13日、大阪府 枚方市 のマンションで3歳女児を暴行して死亡させたとして、父親の 金尾健太郎 容疑者（33）を殺人の疑いで逮捕した。また、母親の莉代（りよ）容疑者（33）も保護責任者遺棄致死の疑いで同時に逮捕された。両容疑者とも逮捕時、犯行への認否は明らかにしていない。

逮捕容疑の詳細と暴行の実態

金尾容疑者の逮捕容疑は、今年8月2日午後6時から7時の間、当時住んでいた枚方市新町のマンション一室で、娘の英怜奈（えれな）ちゃんの頭や腹部などを何度も殴打した点にある。この暴行により、翌3日午前2時ごろに女児は死亡したとされている。府警は、女児の全身に複数のあざが確認されており、日常的に暴行を受けていた可能性も視野に入れて調査を進めている。

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捜査関係者によれば、金尾容疑者は英怜奈ちゃんをプラスチック製の柵に入れた上で、「訓練」と称してプラスチック製の階段を昇り降りさせていたという。女児が中断したことに激怒し、その場で激しい暴行を加えたとされる。この出来事が死亡に直結したとみられている。

母親の放置と通報経緯

莉代容疑者は、一連の暴行過程を認識していたにもかかわらず、夫である金尾容疑者を制止したり、警察や児童相談所へ通報したりするといった生存に必要な保護を行わず、女児を見殺しにした疑いが持たれている。保護責任者である母親としての義務を完全に放棄した行為が問題視されている。

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事件の発覚経緯も注目されている。同月3日朝、金尾容疑者は英怜奈ちゃんが息をしていないことに気づき、119番通報を行った。女児が搬送先の病院へ到着した際、医療スタッフが「全身あざだらけ」という深刻な状態を確認し、直ちに府警に通報したという。この医療側の通報が、刑事事件として正式な捜査のきっかけとなった。

捜査当局の姿勢と今後の展開

大阪府警は、単発の暴行事件ではなく、長期にわたる虐待の疑いも強く検討している。女児の全身に残された傷跡の詳細な鑑識や、マンション内の環境調査を通じて、過去の暴行の有無や頻度を特定する方針だ。保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕された莉代容疑者の供述や、周辺住民への聞き取りも並行して行われる見込み。

両容疑者の逮捕を受け、府警は事件の全貌解明と再発防止策の徹底を約束している。今後、両容疑者の取調べが本格化することで、家族関係や近隣との接触状況など、事件背景の全容が明らかになる可能性がある。捜査当局は、子どもたちの安全を守るための法執行を厳正に行っていく考えだ。