大月智栄さんが主宰する「ミュージックサロン オパールムーン」で、ボイトレによる誤嚥予防と若手アーティスト育成を通じて地域に貢献する取り組みの詳細。

大阪・ 北新地 で音楽事務所と ボイストレーニング 教室を主宰する 大月智栄 さん（48）は、歌声を通じて人々の幸福を追求している。かつて歌手志望だったが、現在は後進の育成と 健康増進 に力を入れ、その活動が地域で評価を集めている。

音楽一家での幼少期と鹿児島の経験

大月智栄さんは昭和53年、大阪市に生まれ、実家は大阪の有名音楽店「大月楽器店」であった。自宅にはレコードプレーヤーがあり、ポール・アンカやフランク・シナトラなどの洋楽が常に流れる環境で育った。5歳の時、43歳の父が病気で急逝し、母が鹿児島県の実家へ移住したため、自分も同地へ引っ越した。転校先の小学校では同級生が6人という過疎地域での生活だったものの、歌への想いは揺るがなかった。

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歌手志望から経営者へ道筋を変えた経緯

鹿児島県の高校卒業後、大月智栄さんは大阪音大短期大学部へ進学した。在学中には人気テレビ番組「明石家電視台」のオープニングテーマを歌うメンバーに選ばれたり、風邪薬のCMでセリフを担当したりと芸能界への飛躍もあった。しかし、100の曲を作り出す力がないと感じ、単なるアーティストとしての歌手活動には限界を感じていた。短大卒業後も結婚式の披露宴やバーでの歌唱、そして大阪・キタのクラブでの勤務やライブハウスの企画運営を経て、平成30年に北新地に自店の「ミュージックサロン オパールムーン」をオープンさせた。

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新型コロナウイルス禍を乗り越えた現在の活動

店舗は新型コロナウイルス禍を乗り越え、現在では20代を中心とする約20人のアーティストが所属している。客の前に生演奏を披露するスタイルは多くの人気を博しており、オンラインに慣れた世代が人前で歌う機会を持てない現状を憂い、彼らに本物のミュージシャンになる経験を積んでもらいたいと願っている。また、大月智栄さんは声を出すだけでなく、のどの筋肉や表情筋を使用することで誤嚥を予防するボイトレ教室も主宰している。大阪市内で複数の教室を開き、50代から60代の男女約15人が通うなど、健康増進の面でも好評を博している。

音楽を通じた社会貢献と未来への展望

大月智栄さんは、目指していた場所と少し違っていたかもしれないと振り返るが、歌が人生を導いてくれたことは事実だと強調する。所属アーティストに対しては、目の前のお客さんを大切にし、人前で音楽を披露することの重要性を訴えている。大月智栄さんは、歌を使った仕事で世の中をよりハッピーなものにしたいとの思いから、これからも笑顔で活動が続けられるだろう。