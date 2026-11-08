大阪・梅田书店刺伤事件 大槻ケンヂサイン会中止

大阪北区の丸善ジュンク堂梅田店で発生した刺傷事件を受け、著者大槻ケンヂによる出版記念サイン会が中止となる。犯人の供述と書店の営業再開予定などを詳報する。

11月8日午前11時15分ごろ、大阪市北区茶屋町の大型書店「丸善ジュンク堂書店梅田店」1階において、深刻な傷害事件が発生した。同店舗で軽作業を行っていた男性店员（23歳）が、別の来店客の男に左太ももを包丁で刺された。

現場は阪急電鉄大阪梅田駅から徒歩圏内の繁華街に位置しており、昼時ということもあって多くの往来があったが、犯行は突然起きた。負傷した男性は直ちに救急搬送されたが、意識は清明であり、命に別条はないとみられている。

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犯人逮捕と供述内容の詳細

大阪府警曽根崎署は、傷害の疑いで大阪市住吉区の職業不詳、岡本諭容疑者（33歳）を現行犯逮捕した。警察関係者への取材によれば、岡本容疑者は今回の犯行に対する容疑を明確に認めているという。

容疑者からの供述内容として注目されているのは、動機に関する部分である。岡本容疑者は「社会全体に対する恨みがあった」という趣旨の言葉を残しており、特定の個人に対する個人的な怨恨ではなく、より広範な社会に対する敵意に基づく犯行であった可能性を示唆している。

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両者には事前の面識はなかったとされており、この点からも標的が不特定多数の人間であったことが窺える。警察は犯行動機や背景の詳細を詳しく調査しており、社会への怨恨がどのような形で具体化したのか、今後さらに踏み込んだ検証が進められる見込みだ。

サイン会中止と大槻ケンヂ氏の反応

この痛ましい事件の直撃を受けた最も顕著な影響の一つが、イベントの急な中止である。当日、同書店ではミュージシャンであり作家でもある大槻ケンヂ氏（60歳）による出版記念サイン会が開催される予定だった。しかし、事件の発生により、安全上の理由からイベントは即座に中止となった。

大槻氏は、新幹線内を移動中にこの悲報を把握した。現場に居合わせたわけではなかったが、SNSを通じて事態の深刻さを確認し、即座にファンや関係者に情報を発信した。自身のX（旧Twitter）では、被害者の無事を第一に心配する姿勢を明確に示している。

「ジュンク堂梅田店さんで刺傷事件発生と新幹線内で知りました。命に別状はないとのことですがとても心配でなりません」と投稿した大槻氏は、イベント中止の報告と併せて、今後の代替開催への希望を表明した。サイン会はあらためて開催出来たらという前向きなメッセージは、混乱する中での精神的な支えともなっている。

書籍『奇談師』の概要と出版背景

中止となったサイン会の主役だったのは、2026年10月8日に発売された大槻ケンヂ氏の書籍『奇談師 大槻ケンヂ自選短編集』である。これは、35年にわたるキャリアの軌跡を凝縮した、豪華な愛蔵版として製作された作品である。

収録内容は、1990年から2025年までのキャリアの中から厳選された20篇以上の短編小説で構成されており、総ページ数は500ページを超えるボリュームを誇る。単なる作品集ではなく、その名の通り「小説のベストアルバム」とも称される力作となっている。

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特別書き下ろしとして、全作品の舞台裏を明かす新規エッセイ「自選短編オモイデ帳」が収録されている。このエッセイの文字数は3万字に及び、ファンにとって非常に貴重な洞察を提供している。また、還暦祝いとして「赤い特攻服姿」の写真が題箋として使われ、CDケースを彷彿とさせる透明ビニールカバーのゴージャスな装丁も特徴的だ。

書店の営業再開と今後の対応

事件の影響を受けた丸善ジュンク堂書店梅田店は、11月8日当日の午後3時をもって営業を打ち切った。これにより、店内での各種イベントや通常販売は中断された。店舗内は封鎖され、捜査員による詳細な検証が行われた。

その後、店舗側は11月9日からは通常通り午前10時に開店することを発表した。被害者の男性が命に別条がないため、業務再開への準備が進んでいると考えられるが、店内の清掃や心理的なケアなど、再開に向けた準備作業が丁寧に行われているはずだ。

大槻ケンヂ氏の経歴を振り返ると、1982年に結成された筋肉少女帯のボーカルとして「ひび割れメイク」をトレードマークに活動し、80〜90年代のバンドブームを牽引した経験を持つ。その後、オルタナティヴ・ロックバンド特撮の活動などでも知られる。小説家としては『グミ・チョコレート・パイン』が映画化・漫画化され、若者のバイブルと称されるほどの人気を博している。

また、SF小説『くるぐる使い』や『のの子の復讐ジクジク』で星雲賞を2年連続受賞するなど、文学的な評価も高い。UFOやプロレス、ホラーなどサブカルチャーへの深い造詣を持ち、トークイベント「のほほん学校」の主宰やラジオDJとしても広く活動している。今回の事件は、こうした多様な活動を行うクリエイターにとって、計画通りのスケジュール執行が難しい現実を突きつけた出来事となった。今後は、安全が確保された上で、改めてファンとの対面の場が設けられることが期待されている。