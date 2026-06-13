地方で撮り下ろした家庭的な瞬間を通じて、記憶と時間の重みを描く映画『メモリィズ』の舞台裏と制作意図を語る、参加者たちの声を集めた特集記事。

映画『 メモリィズ 』は、岸本正樹監督が制作を手掛けた作品で、今回の大阪国際映画祭でフィクション部門の新人長編監督賞を受賞し、その注目の形に大きな拍手を浴びた。 舞台は九州の静かな田舎町、竹田市。

この地は監督自身が実際に生活を送ることも多いとし、撮影に推奨場所として選んだ。 素材としては、竹田市長から貰った野菜の写真や、主演の尾形真理子が幼少期に撮った写真など、平凡でありながらもその場で感じる温度感が伝わる映像を多用している。 新作は、そのような素材を生かし、家族の記憶を切り取り、映像に詰め込むことで、観る者に「自分の家族の記憶」を思い出させる仕掛けを築いた。 舞台挨拶では、主演の柄本翔太が、竹田市長からもらった野菜の写真を瞬く間に大きなスクリーンへ投影。

観客はその象徴的な瞬間に圧倒されると同時に、映像が単なる映像の詰め合わせではなく「記憶の作り手」だと理解した。 さらに、主演俳優の尾形は、自身の「幼少期の写真」を披露。 観客は写真の背景にある可能性のある感情を想像し、作者の心に触れることができた。 作中で主役は、義父の骨折に絡む家族の介助をする役割を得て、彼自身の成長と家族の絆を構築する姿が描かれる。

九州の田舎町で義父の仕事の手伝いをしながら、東京で暮らす妻と娘にスマートフォンで映像を送るという、遠距離の家族関係をつなぐ日常風景を描くことで、観客は自分の家族との遠隔関係を考えるきっかけになる。 本作の撮り手、香椎はニコン相機を手にした祖父との思い出を大切にし、撮影前に日記を紡いだと語る「『メモリィズ』の撮影に入るちょっと前に、どこかで形に残したいと思った」ため、様々な写真を撮った。 その写真を全編で使用したことで、視覚的に自然に時系列が紐づく。

さらに坂西監督は、フィクション部門の新人長編監督賞を受賞した作品に対し、撮影アシスタントとして活躍した。 また、撮影中に撮った映像を累積的に使って、家族の時間を丁寧に描き出すことにした。

また本作は、映像を通して家族の時間を描くのはもちろんのこと、同じようにテレビの「まようふつかつ」や「ラジオの幸せな時間」などの家族の住宅をはじめ、どこでも聞く感情を厚くすることも実験されている。1つの映像が持つ力、そして家族の時間を楽しむことを「記憶」や「時間」の表現として捉えることで、観客に対して、好きな人を幸せにするために使えるアートとしての映像を意識した。 今回の学びに裏井として、観客は今まで映像作品を見るだけではなへの子の役割と物語常識が見える。

「自分の家族の記憶さ」と似たような驚きやときに涙に沈んでしまう可能性がある。 大きな事件は起こらないが、ずっと家族の日常の中で積み重なる瞬間が作り伝える。 竹田だったのことであり、地域や家庭の力の極まりよくアリたはむしろ家族の時間に何かが。 全体として、『メモリィズ』は、地方の風景と家族の記憶を結びつけることにより、観客に「それぞれの記憶が確率的に生まれる」ことを教えてくれる、画面が温もりを表現した見やすい映画作品である





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