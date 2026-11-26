今年5月31日の東京ドーム公演をもってグループとしての活動を終了した嵐の大野智が46歳の誕生日を迎えた11月26日、Xに「#大野智誕生祭2026」がトレンド入…

今年5月31日の東京ドーム公演をもってグループとしての活動を終了した嵐の大野智が46歳の誕生日を迎えた11月26日、Xに「#大野智誕生祭2026」がトレンド入りした。7月に開設した個人サロン「さと島」を通じた初のバースデーイベント最終日および生配信の開催も重なり、X上にはファンからの祝福や感謝の投稿が相次いでいる。

活動終了後も続く「人間・大野智」と「島民」の絆 嵐は5月31日のラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」で26年半のグループ活動を終了。 その後、大野は7月3日に公式XとInstagramの開設を発表し、同月15日に個人サロン「さと島」をオープンした。

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「人間・大野智」として日常や趣味を発信する場を設けたほか、11月1日の愛知公演を皮切りに全国5都市で初のバースデーイベント「さと島 -SATOSHI OHNO 45→46」を開催してきた。 誕生日当日の11月26日は、東京・立川のTACHIKAWA STAGE GARDENで行われる同イベントの最終日にあたり、午後6時30分からはイベントの生配信も予定されている。 X上では、グループ活動終了後もファンと交流する場を設けたことへの感謝や、生配信を心待ちにする声が多く投稿された。