ドジャース大谷翔平投手（32）が25日（日本時間26日）、オンライン取材に応じ、シーズン終了後の近況などを語った。今季は3年ぶりに開幕から先発ローテーション入… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

ドジャース 大谷翔平 投手（32）が25日（日本時間26日）、オンライン取材に応じ、シーズン終了後の近況などを語った。 今季は3年ぶりに開幕から先発ローテーション入りし、14試合先発で8勝2敗、防御率1・79をマーク。

しかし、6月以降は右上腕二頭筋や左ひざのコンディション不良に悩まされて9月にドジャース移籍後初の負傷者リスト（IL）入りを経験。 後半戦は登板せず、打撃は21年以降最少の30本塁打に終わった。 主な一問一答は以下の通り。 なるものだと思って準備する中で、その中でも最短を、やっぱり（期間が）伸びる分にはやっぱりこれはしょうがないことではあると思うんですけど、いつ始まってもいいような状態をまずはある程度作っておくっていうのは大事なことではあると思うので。

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いつも通りまず作りながら、打者の方はいくら早く作ってもいいものだとは思うので、投手の方がやっぱりそういう無駄な期間入ってしまうと、無駄な投球の疲労が溜まっていくと思うので、そこが1番難しい判断のしどころかなとは思っています。 ムネ（村上）も和真も、（鈴木）誠也もそうですけど、普通に連絡を取っていたので。 いい時、悪い時あったとは思いますけど。 新人王とかとって、それこそとってくれればすごいうれしかったですけどね。