ドジャースの大谷翔平投手（32）が25日（日本時間26日）、報道各社のオンライン合同インタビューに対応。球団とのコ

大谷は今季、二刀流として好スタートを切ったものの6月以降、左膝、右上腕二頭筋の不調が重なり、7月3日を最後に実戦マウンドから遠ざかった。 投手としては14試合に先発して8勝2敗、防御率1.79。

打者としても135試合で打率.275、30本塁打、81打点。2年連続で50本塁打を超えた過去2年から数字を落とし、9月にはドジャース移籍後初の負傷者リスト（IL）入りも経験。 チームも目標としていたワールドシリーズ3連覇を逃した。 勝利、試合への出場を優先する大谷。 終盤戦の不調はチームが大谷の体調を管理するためのコミュニケーションが不足していたことを指摘する声もあった。

Advertisement

感覚的なものについては細かいニュアンスなどの部分で相違が出てくるケースもあるが「文化的な違いはあるかもしれないですけど、野球に関してはやることはそこまで変わらない」としたうえで「重要なのはお互いが本当に思っていることを、建前とかではなく、どういうふうにしてほしいっていうのを伝え合うことかなとは思う」と話した。