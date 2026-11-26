ドジャース大谷翔平投手（32）が25日（日本時間26日）、オンライン取材に応じ、シーズン終了後の近況などを語った。今季は3年ぶりに開幕から先発ローテーション入… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

まだあいさつというか。 はい。 井口さん、そこまで面識がないのであれですけど、おめでとうございますというか。 僕自身がまだ代表になるとかっていうことは決まっているわけではないので、何か今すぐにコメントするということはないです。

本人にとってはおめでたいお話ではあると思うので、おめでとうございますということですね。 常に良くても悪くても良くなろうということには変わりはないので。 いい時はいい状態を継続しつつ、その中でやらなきゃいけないことがあるので、プラスその練習をしますし、状態が悪い時、結果が出てない時に関しては、その原因が何なのかをしっかりと突き止めて、そこに対してアプローチしていくっていうだけなので。 それが時には昔の形に近づいていった方がバランスが整うっていう場合はあると思うので。

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いい時の自分と見直しながら、何が違うのかなっていうところもやりますけど、常に新しいことはやりつつっていうのが自分のスタイルではあるかなと思ってます。 それはチームも決める話ではあるので、僕個人がどうのこうのっていうことだけでは成り立たない話ではあります。 すでに話している部分は多少なりありますけど、それはもう1つっていうことではなくて、いくつかのプランがありながら会話を進めていくっていうことだとは思うので。