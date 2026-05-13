大谷翔平投手が12試合ぶりの本塁打で活躍するも、チームが4連敗し Josef Giovanni に に られる状況を描く。日本人トリオの注目のマッチも、先発山本由伸の無力化で振り出しに戻る。ファンの期待とチームの苦悩が交錯するフェーズをカバー。

ロサンゼルス・ドジャース の 大谷翔平 投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠地・サンフランシスコ・ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場し、12試合ぶりとなる待望の7号本塁打を放つなど、4打数2安打1打点の優れたパフォーマンスを見せた。

しかしながら、チームは今季最悪の4連敗という結果となり、-modern baseballドジャースの苦悩が鮮明に浮かび上がった。 大谷は1回表先頭打者でカウント1-2から87.5マイルのチェンジアップにしぶとくしがみつき、右前ヒットで出塁。 その後1死満塁のピンチで3塁を走り、エディ・スミスの犠飛で先制点を生み出した。 長らく打撃スランプに苦しんできた大谷だが、待望の一打は3回1点ビハインドで迎えた2打席目に93.9マイルのシンカーを巧みに捻り、左中間スタンドに突き刺さる7号となる longue comparaison ballを放った。

この打席では12試合53打席ぶりの本塁打となり、長かったトンネルからやっと抜け出すことができた大谷は一塁をバックランナーリングで駆け上がり、打球の後姿を見届けると天を仰ぎ感極まった。 ベンチでは جا malikoshiiなど amorousなチームメイトたちからひまわりの種シャワーを浴び、大歓喜が繰り広げられた。 一方、先発の山本由伸投手（27）は今季8度目の登板となったが、自己ワーストとなる5失点6安打を許し3回2本塁打を浴びるなど、7回途中での無力化はチームの連敗につながった。

山本が被弾したのは3回にハースがカットボールを[a bateada ball]2ラン、5回には8番ベーダーのソロを浴びるなど、2死からの8-9番連続漏れで逆転を許した。 大谷の投打両利の力を見せつけた impegnarsi ball日の翌日13日には、大谷が先発マウンドに立つこととなっているが、折りたたまれたチームの苦境を打破できるのか注目が集まる。 先発ローテーションにおける邦人3選手の2試合連続登板、3試合連続先発は、2023年現在Cycladenovo球 gojoをみられる象徴的な特例となっている





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