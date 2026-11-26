ドジャース大谷翔平は来季の二刀流運用をアンドルー・フリードマン編成本部長と協議中。PS開幕に備え投手機会を分散または後倒す案を検討し、10月での好状態維持が最優先事項となっている。

ドジャース の 大谷翔平 投手（32）が25日（日本時間26日）、報道各社の合同オンライン取材に応じ、来季の 二刀流 運用について球団と協議していることを明らかにしました。 アンドルー・フリードマン 編成本部長（50）が示唆した、投手としての開幕を遅らせる案を含む複数のプランが検討対象となっています。

二刀流バランス調整の核心

大谷は今季、二刀流でスタートしましたが、故障に苦しみ最終登板となった7月3日を最後に試合に出場することができませんでした。チームもナ・リーグ優勝決定シリーズで4連敗し、3連覇を目指したワールドシリーズ進出を逃す結果となりました。こうした経緯を踏まえ、来季はポストシーズン（PS）から逆算して最適なバランスを模索する方針です。

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大谷は「（球団との認識で）一番共通しているのは、10月にしっかりとした状態で入っていくってこと。これは間違いなく決まっている」と強調しました。来季はメジャー10年目を迎え、7月には33歳を迎えるため、無理のないスケジュール設計が不可欠です。

投手機会後倒しと分散策の比較

フリードマン編成本部長はシーズン後、投手としての登板開始を遅らせる可能性に言及しました。これに対し大谷は「現時点で決まっているということはない」としつつ、球団と複数の案を協議中だと述べています。重要なのはPSの10月であり、「プッシュ（・バック＝初登板を後ろにずらす）することなのか、シーズンを通して（登板しない日を）分散していくことなのか」と語り、最適なバランスを探ると語りました。

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「やらなすぎも良くないし、やりすぎもリスク」と大谷は指摘しています。単純な投手機会減少では実戦感覚の維持が難しいため、どういう質と量のバランスが一番チームにとって良いのかを球団と共に探る姿勢を示しています。

新たな休養方法の可能性

今季は登板日に打席に立たない「投手専念日」を4試合導入しました。しかし、右上腕二頭筋や左膝の不調でシーズン終盤に出場できませんでしたが、この方法だけでは故障を防ぎきれなかったとの指摘もあります。来季は日本ハム時代のように、登板日前後を休養日にする案も検討されるかもしれません。

さらに新たな発想として、1カ月間を打者に専念させたり、PSでは野手として出場しながら救援登板に備える「ウルトラC」の可能性もゼロではありません。しかし、登板を減らしすぎれば実戦感覚が低下するリスクも伴うため、繊細な調整が求められます。

メジャーリーグ環境と二刀流の意義

大リーグでは新労使協定を巡る交渉が難航中で、12月にはオーナー側が球団施設の利用を拒む「ロックアウト（業務停止）」に踏み切る可能性が濃厚です。大谷はこれを「今ある話を整理しながら、ロックアウトが明けた時にお互いがどれが一番いいのかなっていうのを考える、整理する時間」と捉えています。

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二刀流を続ける理由については明確です。「それが一番自分がチームにとってもプラスになれる、一番強みを生かせるポジション。捕手が捕手をやれるのに捕手をやってないみたいな状況」と例えました。本当に勝負するのは10月だと見据え、新たな二刀流案を設計していく計画です。6年ぶりに個人タイトル無冠という現状を打破し、チームの再勝利に向けての布石が打たれつつあります。