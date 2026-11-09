大谷翔平MVP次点の歴史的意義とMLB殿堂級選手の投票順位記録

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手が今年のカンファレンスMVP投票で2位に入った場合、バリー・ボンズやマイク・トラウトを抜いて史上初の6年連続2位以内入りを達成する可能性がある。MLB研究家が過去の記録と比較し、その快挙の重みを解説する。

全米野球記者協会によって選出されるメジャーリーグベースボールの年間各賞が発表される中、注目は日本時間13日付けで発表されるナショナルリーグのMVPである。ロサンゼルス・ドジャースの 大谷翔平 投手にとっては4年連続での5度目の受賞は厳しいと見られているが、もしMVP投票で2位に入れば歴史に残る快挙となり得る。この投票順位に関する記録は、 MLB の殿堂入りを果たした伝説的な選手たちと比較しても非常に稀なものとなる。

大谷翔平の歴史的MVP投票記録

もし大谷がナ・リーグMVPの投票で2位に入れば、これは単なる個人の栄誉を超えた歴史的なマイルストーンとなる。過去にこれほど高い順位を連続して記録した選手は限られており、大谷の現在地がいかに特異であるかを示している。12日付で発表される結果次第で、大谷はMLBの歴史に新しい章を加えることになる。この記録が達成されれば、メディアやファンからの注目度はさらに高まるだろう。

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史上最多記録を持つ伝説的選手たち

ナショナルリーグにおいて7度も首位打者に輝き、「ザ・マン」と呼ばれたスタン・ミュージアルは、1943年、1946年、1948年に当時メジャー史上最多となる3度のMVPを受賞した。さらにミュージアルは、1949年、1950年、1951年、1957年の4度、投票で2位になっている。このように上位順位を繰り返した選手は、その時代の圧倒的な強さを物語っている。

21世紀に入り、メジャー歴代4位の通算703本塁打を誇るアルバート・プホルスもまた、2005年、2008年、2009年の3度にわたりナ・リーグMVPを獲得した。プホルスもまた、2002年、2003年、2006年、2010年の4度、投票で次点となっている。ミュージアルの後継者として、長打力と打撃技術でリーグを席巻したその記録は非常に重みがある。

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「現役最高選手」として知られるマイク・トラウトは、14年、16年、19年に史上最多タイの3度のア・リーグMVPを受賞している。さらに12年、13年、15年、18年に4度投票で2番目に入り、史上初めて8年間で7度も1、2位という記録を作った。トラウトのこの記録は、現代野球においていかに大谷の記録が異例であるかを浮き彫りにする要素の一つだ。

アメリカンリーグの強者たちと比較して

日本でも「打撃の神様」として知られ、最後の4割打者でもあるテッド・ウィリアムズは、46年、49年に2度にわたりア・リーグMVPを獲得した。また、41年、42年、47年、57年に同じく4度投票で2位になっている。ウィリアムズの記録もまた、長年にわたる高いパフォーマンスの連続を示している。彼の名前は野球史において不滅のものとして刻まれている。

史上最強のスイッチヒッターであるミッキー・マントルは、56年、57年、62年にア・リーグMVPに輝き、60年、61年、64年に3度投票で2位となっている。日本のファンにもおなじみのムーキー・ベッツは、18年にア・リーグMVPに輝き、16年、20年、23年に3度投票で次点となった。ベッツの記録は、近年のMLBにおける高い競争水準を象徴している。

バリー・ボンズの記録とクローアームストロングの優位性

歴代1位の通算762本塁打を放ちながら禁止薬物使用事件があったバリー・ボンズは、90年、92年、93年、01年から04年にかけて史上最多の7度もナ・リーグMVPを獲得した。また、91年、00年には投票で2番目となり、通算9度も2位以内に入っている。ボンズの記録は、賛否両論はあるものの、その成績だけが示す支配力は圧倒的である。

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他に、56試合連続安打で有名なジョー・ディマジオ、ワールドシリーズ5連覇を成し遂げた強打の捕手ヨギ・ベラ、歴代5位の通算696本塁打を放ったアレックス・ロドリゲスは、いずれも3度のMVPと2度の次点という同じ記録を持っている。彼らの記録もまた、野球の神聖な記録簿に刻まれるものである。今年のナ・リーグMVPは、史上7人目の「40本塁打、40盗塁」を達成したPCAことピート・クローアームストロング外野手が確実視されている。

カブスのピート・クローアームストロングがMVPを獲得したとしても、もし大谷が次点となれば、バリー・ボンズやマイク・トラウトの5年連続を抜いて史上初の「6年連続MVP投票2位以内」を達成することになる。この栄誉は、大谷がMLBの歴史においていかに独特な位置を占めているかを証明するものである。【大リーグ研究家・福島良一】