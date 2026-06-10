大谷翔平、7回に勝ち越し適時打 苦手スキーンズから代わった投手を攻略

ドジャースの大谷翔平が2－2の7回、無死二塁から中前適時打を放ち勝ち越し。相手先発のサイ・ヤング賞右腕スキーンズには3打数無安打も、リリーフ投手から貴重な一打。チームは追加点を奪い勝利し、大谷は6月好調を維持。

2－2で迎えた7回、 ドジャース は相手2番手のドテルに対し、先頭打者から連打で無死一、三塁の好機を演出。 ここで相手捕手デービスが三塁へ悪送球し、その間に三塁走者ラッシングが生還。

さらにフリーランドも二塁に進み、無死二塁の場面で大谷翔平が打席に入った。 外角の直球を中前に運ぶタイムリーヒットでフリーランドが生還し、ドジャースが勝ち越し。 大谷自身も二塁に進む好走塁を見せ、続くパヘスの2ランを呼び込んで貴重な追加点を奪った。 この試合、大谷は初回の第1打席で相手先発のスキーンズの低めスプリットにゴロに倒れると、3回無死一塁の第2打席では高め直球に空振り三振。5回の第3打席も外角チェンジアップでゴロに打ち取られ、3打数無安打と抑えられていた。

スキーンズは昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いた怪物右腕で、大谷とは24年6月5日に初対戦。 その試合では第1打席で3球三振も、第2打席で100.1マイル（約161.1キロ）の剛球を打ち砕く本塁打を放つなど2安打を記録。 しかし以降は9打席連続無安打で、通算では11打数2安打、打率.182、1本塁打、6三振と相性の良くない相手だった。 今回の対戦でも序盤は苦しんだが、7回の第4打席で代わった投手から貴重な一打を放ち、チームの勝利に貢献した。

試合前日の8日（日本時間9日）は休養日で、7日（同8日）のエンゼルス戦では5打数2安打をマーク。6月に入って5度目のマルチ安打で、月間打率は.310を超える好調ぶり。 大谷は6月を得意としており、過去には21年に13本、23年に15本の本塁打を放ち、ともに月間MVPに輝いている。 今年も6月に入りすでに62本塁打（原文のまま、おそらく誤記？ 実際は6月の本塁打数？

）という驚異的なペースで量産しており、その勢いは止まらない。 ドジャース打線はこの試合の勝利で地区首位をキープ。 大谷の勝負強さが光る一戦となった





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大谷翔平 MLB ドジャース 適時打 6月

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