大谷翔平、登板時に代打起用 MLB史上初「投手兼打者」の新戦略

大谷翔平投手がレイズ戦で先発し、登板中に代打として起用されるというメジャーリーグ史上初の出来事が発生。6回裏に「5番・DH」のロハスに代わり打席に入り、遊ゴロに倒れたが、投打にわたる準備を怠らない二刀流の強みを活かした選択肢として今後の活用も期待される。デーブ・ロバーツ監督はタイミングが重なったことで実現したと説明。登板後はDHが解除され、7回から投手が5番打者に入った。5回に5安打を浴び4失点と内容は課題残すも、右手中指の出血や左膝の炎症にも「投げる時は関係ない」と不安を克服。防御率は1.47に後退したが、次回登板も予定通り。二刀流ならではの「奥の手」が今後の試合展開に与える影響に注目が集まる。

投手（31）が17日（日本時間18日）、レイズ戦に先発し、6回7安打4失点で7勝目をマークした。 投手専念での登板だったが、6回の攻撃で「5番・DH」のロハスに代わり、代打起用された。 エンゼルス時代を含めてメジャー初となる登板時の代打出場。

遊ゴロに倒れたが今後も選択肢に入ってきそうだ。

「常に準備していますし、投げるだけの日も打つ方の準備も登板前にやる。 特に不安なくというかそのままの感じでいきました」先発投手が降板した後もDHとして打席に立ち続けることができる「大谷ルール」がなかった21年のエンゼルス時代には、登板後に右翼の守備に就くことが4度あった。 だが、先発投手からの代打起用は初。 デーブ・ロバーツ監督は「起用するならあそこしかチャンスはなかった」と降板とDHに打順が回るタイミングが重なったことで実現したと説明した。

DHが解除され、7回からは投手が5番に入った。 リスクも伴う「奥の手」だが、ここぞの場面で自らを援護できる。 5回に5安打を集中され4点を失った。3登板連続で右手中指の第1関節から出血するなど不安も残った。 それでも「投げてる時はあまり関係ない。 必ずしも100％の状態で投げられるわけじゃない。

そういうこともある」。 前回登板後に炎症を起こした左膝についても「動き自体は修正して入れた」と問題なしを強調した。 規程投球回には1回1/3届かなかった。 今季ワーストタイの4失点で防御率は1・47に後退したが、指揮官は「現時点では次の登板を回避する理由は見当たらない」と言った。

二刀流だからこそ可能な、登板時の「代打・大谷」。 投手専念でも、スイングをしてからマウンドに上がる大谷だからこそ、驚きの作戦が実現した。 （小林 伊織





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