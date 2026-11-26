ドジャース大谷翔平がオンライン取材で20分間発言。二刀流継続の理由、横浜高織田翔希への助言、ワールドシリーズ敗退の悔しさと来季への意気込みを明かした。

ロサンゼルス・ドジャース の 大谷翔平 選手は日本時間26日、報道陣のオンライン取材に応じて約20分間、来季の計画や今シーズンの心境を語った。彼は投打の 二刀流 を継続する強い意志を示し、昨年の ワールドシリーズ 制覇後の敗戦に対する悔しさを率直に明かした。また、横浜高校の 織田翔希 投手のメジャー挑戦に関する議論にも触れ、現状でのコメントを控える慎重な姿勢を崩さなかった。

大谷選手の今回の取材は、シーズン終了後のオフ期間を挟む重要な場面で行われた。彼は自身の二刀流へのこだわりについて、チームにとっての利益と個人の強みを最大限に活かすための選択だと説明した。この判断が現在のメジャーリーグにおける彼の独特な立場を形成しており、チーム戦術における鍵となる要素であると位置づけている。

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二刀流継続の理由と痛手

大谷選手は、二刀流にこだわる理由について、それが自分自身にとってもチームにとっても最もプラスになると信じていることを強調した。彼は、キャッチャーが本来の役割を果たしていない状況で他のポジションをこなすことに対し、チームにとっては損失だと考え、自身の強みを活かせるポジションを追求することが結果的にチーム全体の战斗力向上につながると説明した。この視点は一貫して彼が長年坚持してきた野球観の核心部分を示している。

横浜高織田翔希への見解

巨人が横浜高校の織田翔希投手を強行指名し、メジャー挑戦を表明した件について、大谷選手は「今初めて聞いた」と明言し、即座な助言の提供を避けた。彼自身、かつて二刀流を模索した時期があったものの、自身の状況と現在の織田投手の境遇を一概に同じとは考えられないとして、本人の希望が明確になるまでの沈黙を選択した。この慎重な対応は、プロアスリート特有の慎重さと倫理観が反映されたものである。

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故障原因の特定と難しさ

投球性能の向上を実感している一方で、故障がその代償であったかという問いに対し、原因の特定がいかに困難であるかを語った。複数のドクターと議論を重ねた結果、単一の原因に絞り込むことは不可能であり、複数の要因が複雑に絡み合っている可能性が高いと指摘した。今後、どのリスクが最も高いかを効率的に見極め、10月の勝負に向けて体調を整えることが今後の課題であると述べている。

ポストシーズン本塁打と調整戦略

ポストシーズン最終戦で放った本塁打については、形になって良かったとしつつも、結果が出るまでに時間がかかってしまったことへの葛藤を露にした。さらに、ロックアウト（労働停止）の可能性を想定し、投手の調整戦略について言及した。打者とは異なり、投手は無駄な期間が入ると投球疲労が蓄積するため、最短準備期間でも対応できる状態を作ることが極めて重要であると指摘した。この認識は、現代の野球において選手管理がどのように行われているかを如実に示している。

後輩の活躍とオフの予定

村上宗隆選手や岡本和真選手といった日本人ルーキーの活躍を刺激として受け止めていると述べ、日常的に連絡を取り合っていることを明らかにした。彼らの成功は自身にとっても喜ばしいものだが、タイトル獲得は彼ら自身の次の目標であり、それが長期的な成長につながると期待を寄せた。今シーズンのワールドシリーズ敗退の悔しさをバネに、来年のシーズンに向けて通常のスケジュールで調整を進める計画である。このオフ期間は、過去の成功と現在の敗北を統合し、次なる挑戦への準備期間とする重要な意味を持つ。