ドジャースの大谷翔平投手がオンライン取材に応じ、今季の成績や負傷者の理由、そしてオフの予定について言及した。10月に向けて最適なコンディションで臨むことが最重要課題であり、球団と複数のプランを共有しながら最終的な調整を進めていくと明かした。

ドジャース 大谷翔平 投手（32）が25日（日本時間26日）、オンライン取材に応じ、シーズン終了後の近況などを語った。 今季は3年ぶりに開幕から先発ローテーション入りし、14試合先発で8勝2敗、防御率1・79をマーク。

しかし、6月以降は右上腕二頭筋や左ひざのコンディション不良に悩まされて9月にドジャース移籍後初の負傷者リスト（IL）入りを経験。 後半戦は登板せず、打撃は21年以降最少の30本塁打に終わった。 主な一問一答は以下の通り。 うーん、どうなんですか。

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文化的な違いはあるかもしれないですけど、野球に関してはやることはそこまで変わらないので。 重要なのはお互いが本当に思っていることを建前とかではなく、どういう風にしたい、してほしいっていうのを伝え合うことかなとは思うので。 それは十分にできていると思いますし、それを踏まえてどこを落としどころにするのかなっていうところだとも思うので。 コミュニケーションに関してはうまくできてるのかなとは思っています。