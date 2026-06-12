大谷翔平、左膝の炎症で途中交代 13号本塁打で先制も痛み再発か

ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手が、対戦相手の先発投手ケラーから四球で出塁した初回の第1打席に続き、3回の第2打席では13号ソロ本塁打を放ち先制点を挙げた。しかし7回の的好機で代打を送られ途中交代、球団は左膝の炎症を発表した。5回の出塁後に監督と協議しベンチ裏に下がる場面もあった。大谷選手は2019年に先天的な二分性膝蓋骨の手術を受けており、膝の状態が再び懸念される。

初回の第1打席は相手先発・ケラーから四球を選んで出塁。3回1死の第2打席はフルカウントから低めのスイーパーをバットの先で捉えると、力で右中間スタンドまで運び2試合連発となる13号ソロで先制点を奪った。7回、1点を加えなおも1死一、二塁の好機で第5打席を迎えたが、大谷の姿はバッターボックスになく、代打・エスピナルが送られ 途中交代 した。

球団は交代理由について「左膝の炎症」と発表した。5回に四球で出塁後、ベンチに戻った際にロバーツ監督と話し合い、ベンチ裏に引き上げていた。 大谷は2019年9月に左膝膝蓋（しつがいこつ）骨の手術を受けている。 先天的に分裂している膝蓋骨に同年2月頃から痛みがあり、メスを入れることに踏み切った。 当時は「今回（手術を）やらなかったとしても、来年もある程度できるんじゃないかなっていう感じだっと思うので。

ただ、そこに満足することなくもっと高いレベルでやりたいなっていう気持ちはあるので。 そのための手術かなと思います」と説明。

「二分性（分裂）膝蓋骨だっていうのは、ある程度、レントゲンとかで見ると分かるので、痛むかどうかは人それぞれだったりとか進行具合とかだと思うので。 それ次第かなと思います」と語っていた





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大谷翔平 左膝炎症 途中交代 本塁打 二分性膝蓋骨

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