ドジャースの大谷翔平投手が日本メディアとの合同取材に応じ、来季の起用法について、10月のポストシーズンへ最適な状態で臨むことを最優先とする方針を示した。今季のロッケスタートやリスク管理を振り返り、自制心と競争心のバランスが今後の鍵であると語った。

【ロサンゼルス（米カリフォルニア州）25日（日本時間26日）＝斎藤庸裕】来季の 二刀流 は“バランス型”－。 ドジャース 大谷翔平 投手（32）が日本メディアによる合同取材に応じ、今季を振り返った上で今後の展望を語った。

投打であらゆる起用法が想定されるが、現時点で具体案は未定。

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「10月の二刀流」を最優先とし、“やりすぎ”をセーブしながら状態を整えていく。 自然と湧き出るアドレナリンをどう抑えるか。 新たなチャレンジとなる。 大谷は心身ともにリフレッシュしたようなスッキリした表情で、1つ1つの質問に答えた。3連覇を逃し、10月中旬からシーズンオフに突入。