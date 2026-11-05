大谷翔平と鈴木誠也がシルバースラッガー賞最終候補に選出

MLBは6日、今季のシルバースラッガー賞最終候補を発表し、ドジャースの大谷翔平投手とカブスの鈴木誠也外野手がそれぞれ部門で候補入りした。両選手の活躍が賞獲取に繋がるか注目される。

メジャーリーグベースボール（ MLB ）は日本時間の6日、各ポジションの最優秀打者を選ぶ今季の シルバースラッガー賞 の最終候補選手を発表した。この発表により、ロサンゼルス・ ドジャース に所属する 大谷翔平 投手（32）がナショナルリーグ（NL）の指名打者（DH）部門で、そしてシカゴ・ カブス からフリーエージェント（FA）となった 鈴木誠也 外野手（32）が同リーグの外野手部門で、それぞれ最終候補入りを果たした。

大谷翔平の4年連続受賞への道

大谷選手は指名打者部門の最終候補として、フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワバー指名打者と並び立つこととなった。大谷選手は2024年シーズン中、打者として合計135試合に出場し、打率.272、30本塁打、81打点、OPS（出塁率＋長打率）.889という優れた成績をマークした。同賞はエンジェルズ時代を含めて3年連続で4度目の受賞経験があるが、今季も受賞が決定すれば4年連続5度目の快挙となる。

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一方、指名打者部門のもう一人の最終候補であるシュワバー選手は、今季45本塁打を記録し2年連続で3度目の本塁打王に輝いた強打者である。大谷選手とシュワバー選手の対決は、今季のオフに大きな見どころとなる有望な賞レースの一つと見なされている。

鈴木誠也の初受賞候補入りと強打ラインナップ

カブスからFAとなった鈴木選手は、外野手部門の最終候補として名を連ねた。鈴木選手は今季、143試合に出場し、打率.270、26本塁打、86打点、OPS.841という好成績を残した。この部門での選出は初となるため、鈴木選手にとって初受賞が目標となる大きな舞台である。

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鈴木選手と同じく最終候補入りした外野手選手には、鈴木選手の同僚でMVP候補にも挙がっているピート・クローアームストロング、アリゾナ・ダイヤモンドバックスのコービン・キャロル、ミルウォーキー・ブルワーズのジャクソン・チョウリオ、サンディエゴ・パドレスのフェルナンド・タティス9世、セントルイス・カージナルスのジョーダン・ウォーカー、そしてワシントン・ナショナルズのジェームズ・ウッドが含まれている。

年間最優秀オフェンスチームの候補チーム

MLBはシルバースラッガー賞に加え、年間最優秀オフェンスチームの最終候補チームも発表した。アメリカンリーグ（AL）からは、ミネソタ・ツインズとヒューストン・アストロズ、タンパベイ・レイズ、そしてシカゴ・ホワイトソックスが選出された。ホワイトソックスには村上宗隆内野手（26）が擁されている。

ナショナルリーグ（NL）の最終候補チームには、ロサンゼルス・ドジャース、シカゴ・カブス、ミルウォーキー・ブルワーズ、ワシントン・ナショナルズの4チームが含まれている。この中でミルウォーキー・ブルワーズは、今季のワールドシリーズで世界一に輝いた実績を誇るチームである。

受賞結果が与える影響と今後のスケジュール

シルバースラッガー賞の受賞者は、各リーグの監督と記者によって投票され、オフの期間中に決定する。この賞は、そのポジションにおいて最も攻撃的な貢献をした選手に贈られるため、選手としての評価や次の契約交渉における重要な指標ともなる。特に大谷選手や鈴木選手の如く、日本からメジャーリーグで活躍する選手が受賞するケースは、日本国内での人気がさらに高まる要因となることが過去の実績から示唆されている。

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ドジャースとカブスは、それぞれ大谷選手と鈴木選手を中軸に置く攻撃力の高いチームとして知られており、彼らの個人の活躍がチームの戦績に直接結びついている。今回の最終候補入りは、両選手が今季のチームの成功において不可欠な存在であったことを証明するものでもある。受賞発表を待ちながら、ファンやメディアの注目はさらに高まっている。