大谷翔平のマルチ二塁打で首位奪還、二刀流解禁も明言

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、マルチ二塁打で今季最長６戦連続安打をマークした。直近６戦で５度目の複数安打。８回には執念のヘルメット投げでチームを鼓舞した。すると、９回にパ軍守護神ミラーから勝ち越し、首位奪還に成功。勝ち越しを狙う同３戦目は、今季８試合目のマウンドに上がり、約１か月ぶりにリアル二刀流を解禁する。 勝利への執念だった。大谷が自らヘルメットを脱ぎ捨てて一塁を蹴ると、打球に追いついた右翼カステラノスに構うことなく二塁へ。大きなストライドで激走し、送球より先に到達した。同点の８回先頭で、この日２本目の二塁打。得点にはつながらなかったが、流れを引き寄せると、チームは続く９回に守護神ミラーから勝ち越しに成功。宿敵パドレスから再び首位の座を奪い返し、ロバーツ監督も「少し運もあったが、チャンスが転がってきた時に、しっかり生かせたのは良かった」とたたえた。

ドジャース・ 大谷翔平 投手（３１）が１９日、敵地・ パドレス戦 に「１番・ＤＨ」で先発出場し、 マルチ二塁打 で今季最長６戦連続安打をマークした。 直近６戦で５度目の複数安打。８回には執念のヘルメット投げでチームを鼓舞した。

すると、９回にパ軍守護神ミラーから勝ち越し、首位奪還に成功。 勝ち越しを狙う同３戦目は、今季８試合目のマウンドに上がり、約１か月ぶりにリアル二刀流を解禁する。 勝利への執念だった。 大谷が自らヘルメットを脱ぎ捨てて一塁を蹴ると、打球に追いついた右翼カステラノスに構うことなく二塁へ。

大きなストライドで激走し、送球より先に到達した。 同点の８回先頭で、この日２本目の二塁打。 得点にはつながらなかったが、流れを引き寄せると、チームは続く９回に守護神ミラーから勝ち越しに成功。 宿敵パドレスから再び首位の座を奪い返し、ロバーツ監督も「少し運もあったが、チャンスが転がってきた時に、しっかり生かせたのは良かった」とたたえた。

初回には先制の口火も切った。 エンゼルス時代の同僚右腕キャニングに対し、カウント１―２から外角いっぱいのスライダーを素直に逆方向へ。 大きく空いていた左翼線に運び、悠々と二塁に到達した。 試合開始早々に勢いをもたらすと、１死から３番フリーマンの左翼２ランで先制のホームを踏んだ。

今季最長を更新する６試合連続安打。５月は９戦を終えた時点では３６打数４安打、打率１割１分１厘と低迷していたが、これで直近６戦は５度の複数安打を含む計２３打数１２安打、打率５割２分２厘と完全に軌道に乗った。 満を持して、首位攻防３戦目のマウンドに上がる。 ロバーツ監督は「もちろん明日も打つ」と、４月２２日以来１か月、４登板ぶりの二刀流解禁も明言した。 打撃不振もあって投手専念が続いていたが、ついにＧＯサインが出た。

本人も「チームの助けになっている場面が少ない」と語るように、今季は二刀流時は３戦で１０打数１安打、４三振と振るわないだけに、悪い流れを変えたいところだ。 チームは今季最長タイ１３連戦中で、これで７勝５敗と勝ち越しを決めた。 年齢による負荷の増加は「今が一番良い。 まだまだ若いと思っているので頑張りたい」と真っ向から否定。 投打で波に乗り始めた３１歳のスーパースターが、ここから本領を発揮する





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