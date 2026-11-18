大リーグ機構は17日、シルバースラッガー賞の受賞者を発表。打撃部門でドジャースの大谷翔平選手は選出されず、6年ぶりの無冠となった。故障の影響が色濃く影響した結果である。

大リーグ機構は17日（日本時間18日）、打撃のベストナインに相当する シルバースラッガー賞 の両リーグ受賞者を発表した。その結果、ナショナルリーグの最終候補入りしていたロサンゼルス・ ドジャース の 大谷翔平 投手（32）は選出されなかった。今オフの主要な表彰行事がこれで最終となったため、ここ数年は受賞ラッシュだった背番号17は、6年ぶりの無冠でシーズンを終えることになった。

シルバースラッガー賞の結果と受賞者

シルバースラッガー賞のナショナルリーグDH部門の受賞者は、フィラデルフィア・フィリーズのシュワバーが決まった。シュワバーはシーズン最多となる45本塁打を記録し、97打点を挙げた。対する大谷は、打率.275、OPS（出塁率＋長打率）.889、144安打の好成績を残したが、シュワバーの本塁打数や打点には及ばなかった。この数値的な差が、受賞を逃した直接的な要因となった。

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故障が及ぼした影響と成績の変動

大谷が受賞から遠のいた最大の要因は、シーズン中に繰り返された故障による戦線離脱である。開幕後、二刀流で好調なスタートを切った大谷は、投手として14試合に先発し、8勝2敗、防御率1.79という素晴らしい数字を記録していた。しかし、6月以降、左膝と右上腕二頭筋の不調が重なり、7月3日を最後に登板の機会がなくなってしまった。

打者としても、135試合に出場して打率.275、30本塁打、81打点をマークした。過去2年間に記録した2年連続50本塁打という数字から成績は低下し、9月にはドジャース入団後初めて負傷者リスト入りした。チーム全体もワールドシリーズ3連覇という偉業を逃しており、チームの敗退も個人の栄冠獲得の背景にある要因の一つとなっている。

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MVP投票での活躍と来季への展望

受賞こそかなわなかったものの、大谷の存在感はMVP投票で2位となったことで示された。6年連続で最終候補入りしたのは、この部門の史上最長記録である。12日にMVP受賞者の発表が行われた中継にはビデオ出演しており、大谷は「体の状態を100％に戻すことが一番」と語り、来季への意欲を示した。右腕と左膝については手術が必要ないと判断された。

ドジャースのブランドン・ゴームズGMも、同日まで行われたGM会議の会場でコメントを行った。ゴームズGMは、来季を迎える際に万全の状態でチームに合流することを最優先する方針を示している。大谷の完全な復活と、来季におけるさらなる活躍が期待される状況となっている。