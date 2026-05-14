大谷翔平の力投でジャイアンツ戦を制し、今季3勝目を挙げた

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日、本拠でのジャイアンツ戦に先発登板。7回4安打無失点8奪三振の力投でチームの連敗を4で止め、今季3勝目を挙げた。大谷の足下を‘愛犬’が支えた。

ドジャースの 大谷翔平 投手（31）が13日、本拠での ジャイアンツ戦 に先発登板。7回4安打無失点8奪三振の力投でチームの連敗を4で止め、今季3勝目を挙げた。 大谷の足下を‘愛犬’が支えた。

初回は2死から3番・ラモスを四球で歩かせると、次打者・ディバースに中前打を浴び一、三塁のピンチを背負った。 それでもエルドリッジを迎えギアチェンジ。1ストライクからの2球目、この日最速となる100・6マイル（約161・9キロ）の直球で追い込むと、最後はスイーパーを低めに沈め、3球で空振り三振に仕留め、本塁を踏ませなかった。 エスピナル、ベッツの一発で2点の援護を受けた直後の4回はディバース、エルドリッジ、アダメスを3者連続三振。5回も先頭・チャプマンを空振り三振に仕留め4者連続三振を記録した。

この回も3者凡退に封じ、7奪三振で相手に流れを渡さない投球を続けた。 4点リードの6回は1死からアラエスに右前打を許したが、ラモスを遊邪飛に打ち取ると、4番・ディバースは3球三振。 最後は98・1マイル（約157・9キロ）で空振りに仕留めた。7回は1死からアダメス、チャプマンに連打を浴び一、二塁のピンチを背負った。 それでも次打者・ギルバートをスイーパーで中飛に打ち取ると、二塁走者・アダメスがアウトカウントを間違えていたのか、三塁に向かって走っていたため戻ることができず、併殺プレーで無失点でしのぎ、右拳を高く突き上げ喜んだ。

ベンチに戻ると、ロバーツ監督とグータッチし、笑みを見せた。 MLB公式X（旧ツイッター）は大谷のスパイクに注目した。

‘ショウヘイ・オオタニが履いているスパイクの舌革部分にはデコピンの写真が描かれている’と愛犬のデコピンが刺繍されたスパイクを履いていることを報告した





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大谷翔平 力投 ジャイアンツ戦 MLB 愛犬

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