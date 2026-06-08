大谷翔平、OPS・939でナ・リーグトップに 6月は打率・480と好調維持

大谷翔平選手がエンゼルスの「1番・DH」として出場した試合で2安打を記録し、OPSを・939まで上昇させてナショナルリーグトップに立った。6月の好調ぶりは打率・480と高く、出塁率と長打率の合算であるOPSの重要性が強調される。試合後には投手としての調整もこなし、一層の長打率向上を目指す意欲を見せた。

投手（31）は7日（日本時間8日）、 エンゼルス 戦に「1番・DH」で出場。5―13で敗れたが、2安打を放った。 得意の6月は、6試合で5度目のマルチ安打で25打数12安打、打率・480。 メジャーで強打者の指標として重視される長打率と出塁率を足した OPS を・939まで上昇させ、シュワバー（フィリーズ）を抜いて ナ・リーグトップ に立った。

得点への貢献度を示すOPSは、打率以上に重視される傾向がある。 ・700前後がMLB平均水準。 ・900以上がトップクラスとされる。 大谷の・939をデーブ・ロバーツ監督は「投手としてもプレーしている。

翔平という選手がどれだけ特別かということ」と表現した。 愛犬を連れて観戦できるイベント「PUPS IN THE PARK」が行われた試合。0―2の3回にソリアーノのシンカーを捉えて右前打。 フリーマンの安打に全力疾走で三塁へ進むと、オーバーランしたところから両手をついて帰塁。 勢いのまま両脇を締めて「ワン」プッシュ、腕立て伏せのような動作をした。

現地放送局も中継し、解説のメジャー通算204勝を誇るオーレル・ハーシュハイザー氏も思わず「ハハハ」と大笑いした。 タッカーのぼてぼての当たりで快足を飛ばし、ユニホームの左膝部分を破きながら滑り込んで生還。7回には三塁内野安打を記録した。2試合連続マルチ安打で出塁率はリーグトップ・417。 長打率の・522を足したOPSをリーグトップ・939まで上昇させた。5月11日時点では・767だったが、MLB全体でも3位とした。 ロバーツ監督が「まだ完全に調子が上がっていると思っていない。

本格的に長打が増えてくる段階」と語る中での数値だから凄い。 得意の6月は25打数12安打で打率・480。 この日はなかった長打が、12安打のうち3分の1（二塁打2本、三塁打1本、本塁打1本）を誇る。 大谷は3日に「OPSが上がってきているのはいいこと。

少し出塁率寄りに偏っている数字。 もう少し長打率が高くなってくれば」と語っている。 投手としてはフル出場した試合終了わずか10分後から調整。10日（日本時間11日）のパイレーツ戦の先発が決まり、グラウンドでキャッチボールを行った。 前日はナイターで、この日は午後1時10分開始のデーゲーム。 試合前は観客と愛犬が場内を走るイベントもあり、異例の試合後調整になったとみられる





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大谷翔平 エンゼルス OPS ナ・リーグトップ 6月

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