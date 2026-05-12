大谷翔平の不振脱出、豪快な打撃で注目

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が不振脱出へ５月４日以来のフリー打撃を行い、場外弾を放った。試合前にはベイツ打撃コーチが取材に応じ、『本当に良かった。強い打球が全方向に飛んでいた。もっと自然に、力感なく打てるのが理想だね』と期待を込めた。大谷は、２巡目に１０スイングで３本のサク越え。３巡目には４発を放り込み、ラスト一発は右翼場外へ消えた。４巡目はサク越え３本、５巡目は２本、６巡目は５本。１週間ぶりとなる屋外フリー打撃では、計５２スイングで１７本のアーチを架けた。ロバーツ監督や球団幹部らも熱視線を送る中、スランプ脱却へ豪快な打撃を披露。打撃練習前にはブルペンで２３球を投げており、大忙しの二刀流調整となった。この日から復帰となるベッツは「２番・遊撃」でスタメン入りした。

ドジャース・ 大谷翔平 投手（３１）が１１日、 不振脱出 へ５月４日以来の フリー打撃 を行い、 場外弾 を放った。 圧巻の５２スイング中１７発。 試合前にはベイツ打撃コーチが取材に応じ、『昨日のあとに打ちたがっていた』と明かした上で、『本当に良かった。

強い打球が全方向に飛んでいた。 もっと自然に、力感なく打てるのが理想だね』と期待を込めた。 大谷は、２巡目に１０スイングで３本のサク越え。３巡目には４発を放り込み、ラスト一発は右翼場外へ消えた。４巡目はサク越え３本、５巡目は２本、６巡目は５本。１週間ぶりとなる屋外フリー打撃では、計５２スイングで１７本のアーチを架けた。 ロバーツ監督や球団幹部らも熱視線を送る中、スランプ脱却へ豪快な打撃を披露。

打撃練習前にはブルペンで２３球を投げており、大忙しの二刀流調整となった。 大谷は４日（同５日）の敵地・アストロズ戦前に異例のフリー打撃を実施。 開幕後、試合前に屋外でフリー打撃を行ったのは、４月１日（同２日）の本拠地・ガーディアンズ戦以来、約１か月ぶり２度目で、５５スイングで２２本が柵越えだった。 ベイツ打撃コーチは『ヒューストンではブルペン前にＢＰをして少し疲れたので、今回はブルペン後にね』と説明し、『打球の軌道を確認しながら、スイングやタイミングの調整を続けたかったんだよ。

タイミングや感覚を探している時は、いろいろ試すものだから』と説明した。 この日は本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。 相手右腕のＴ・マクドナルドとは通算３打数１安打１三振。４月２６日の本拠地・カブス戦以来１１試合ぶりとなる７号に期待がかかる。 この日から復帰となるベッツは「２番・遊撃」でスタメン入りした。

前日１０日（同１１日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打。 これで４６打席連続ノーアーチ、直近２１試合でわずか１本と本塁打から遠ざかっており、ロバーツ監督も『速球に差し込まれている。 通常なら広角に打ち返すようなベルト付近のボールに対し、わずかに遅れてボールの下を叩いているように見える。 振り遅れを物語っている』と分析していた。５月はこれで３１打数４安打、打率１割２分９厘と苦しんでいる





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