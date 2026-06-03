大谷翔平、ダイヤモンドバックス戦で2安打2打点

大谷翔平がダイヤモンドバックス戦で2安打2打点を放ち、7回の好機では約1カ月ぶりに申告敬遠されるなど、相手の警戒モードも上昇。

フェニックス （ 米アリゾナ州 ）2日（日本時間3日）＝四竈衛】ドジャースの 大谷翔平 投手（31）が ダイヤモンドバックス 戦に「1番DH」で出場し、4打数2安打2打点と躍動した。7回の好機では約1カ月ぶりに申告敬遠されるなど、相手の警戒モードも上昇。3日（同4日）に予定される「リアル二刀流」へ向け、投打ともに調子を上げてきた。

通算最多の月間63本塁打を放ってきた「ミスター・ジューン」の本領だった。 初回、右翼線への二塁打を放った大谷は、3番フリーマンの9号2ランで先制のホームを踏んだ。2回1死一、二塁からは初球のチェンジアップを右翼ポール際への三塁打で2点を追加した。 前日から5打席連続安打。6試合連続安打、3試合連続マルチ安打、18試合連続出塁の数字を羅列するまでもない。 相手投手、球種を問わず、的確に打ち返す。

いよいよ手がつけられないモードに入ってきた。 1点差で逃げ切った試合後、ロバーツ監督は上機嫌で言った。

「翔平は、ここ数週間、とてもいいね」。 その言葉を実証したのが、4－2と2点リードした7回1死三塁の好機だった。 大谷が打席に入る前の時点で、ダ軍ベンチは「申告敬遠」を通告した。 低調気味だった5月は敬遠ゼロ。4月29日以来、約1カ月ぶり今季7個目の敬遠に、敵地内でもブーイングが起こる中、大谷は表情を変えることなく、ひじ当てのレガースなどを外すと、淡々と一塁へ向かった。

大谷との勝負を避けられれば、当然のように1発は望めない。 だが、大谷の敬遠を生かしてきたのが、過去2年、強いド軍の「勝ちパターン」でもあった。 そこまでの3打席でタイミングを崩されていた2番パヘスが犠飛を放ち、1点を追加。 さらに、連打で貴重なダメ押し点を加えた。

試合後恒例の勝利のハイタッチを終えた大谷は、右手にボールを持ち、マウンド上で1球、シャドー投球を行い、翌日の先発登板への下準備を終えた。 防御率0点台の先発投手であり、敵が最警戒して敬遠する打者。

「明日は、すべてのことをやる彼を見られると思うよ」。 最も身近で見守ってきたフリーマンの予想は、外れそうにない





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

大谷翔平 ダイヤモンドバックス フェニックス 米アリゾナ州 4月29日 5月 6試合連続安打 3試合連続マルチ安打 18試合連続出塁

United States Latest News, United States Headlines