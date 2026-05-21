大谷翔平の pasar bola弾は史上初の快挙に！

ドジャースの投手大谷翔平は敵地・パドレス戦で‘プレーボール弾’を放ち、今季はリーグ優勝決定シリーズでの８号先頭打者本塁打を達成。大谷の先頭打者本塁打は４月１２日以来、メジャーで３本目、敵地では今季初めての快挙となった。先頭打者本塁打はメジャー通算２７本目となった。大谷の先頭弾はメジャーでのレギュラーシーズンでは自身初となった。昨季の先頭弾はフルカウントからの６球目を捉えたアーチだったため、投手の初球先頭弾は史上初の快挙となった。MLBの記者は大谷の先頭打者本塁打も含めて、’大谷翔平 ＭＬＢの歴史の中で２本目となる投手の先頭打者本塁打 もう１本は彼が昨年のＮＬＣＳ（ナ・リーグ優勝決定シリーズ）第４戦でhitした’とコメントした。

ドジャース・大谷翔平投手が敵地・パドレス戦に『１番・投手』のリアル二刀流でスタメン出場し、１回表先頭の１打席目に初球を捉えて８号先頭打者本塁打を放った。 大谷の先頭打者本塁打は、４月１２日（同１３日）の本拠地・レンジャーズ戦以来、今季３本目で敵地では今季初めて。

先頭打者本塁打はメジャー通算２７本目となった。 敵地での１回表先頭で初球を先頭弾にする‘プレーボール弾’はメジャー通算３本目となった。 登板日に本塁打を放つのは、メジャーのレギュラーシーズンでは昨年９月１６日（同１７日）の本拠地・フィリーズ戦以来１７本目。 今季初のアーチとなった。

登板日の先頭弾はメジャーでのレギュラーシーズンでは自身初となった。 昨年１０月１７日（同１８日）のリーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦では登板日に先頭弾を放っている、ＭＬＢ公式のサラ・ラングス記者は『大谷翔平 ＭＬＢの歴史の中で２本目となる投手の先頭打者本塁打 もう１本は彼が昨年のＮＬＣＳ（ナ・リーグ優勝決定シリーズ）第４戦でhitした』と投稿した。 昨季の先頭弾はフルカウントからの６球目を捉えたアーチだったため、投手の初球先頭弾は史上初の快挙となった





SportsHochi / 🏆 53. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

MLB Baseball Batting Pitcher Homerun Pitching Swing Bat Strike

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

大リーグ公式「注目」の今井達也、大リーグ入団前の評価は「千賀滉大をわずかに上回る」...MLB球団関係者は西武を熟知大リーグ公式サイト「mlb.com」が2025年11月6日（日本時間）、今オフ大リーグに挑戦する可能性がある日韓選手をピックアップし、大リーグ挑戦を希望している西武・今井達也投手（27）について「千賀滉大をわずかに上回る」と評価した。巨人グリフィン投手、DeNAケイ投手にも注目「mlb.com」は、「2026年のメジャーリーグで注目すべきNPBとKBOのスター選手」とのタイトルで記事を公開した。今

Read more »

今井達也「まあこんなもんでしょう」 MLB初登板は勝敗付かず 3回途中4失点「練習不足というか、アジャスト不足」■MLB アストロズ9ー7エンゼルス（日本時間30日、ダイキンパーク） アストロズの今井達也（27）...

Read more »

山本由伸、“ヨッシー”とのハグショット ドジャース公式SNSが公開「Yoshinobu Yamamoto hugging Yoshi.」米大リーグ（MLB）・ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（27）が1日、所属するドジャースの公式Xに登場。人気キャラとの“ハグ”ショットが公開された。同日（現地時間：3月31日）の試合では、任天堂のマ...

Read more »

【ドジャース】固め打ちマンシーがまたも大暴れ 1試合複数本でナ・リーグ本塁打ランキング首位タイに 昨季8号到達は6月初旬、39試合早く達成【画像】人差し指を掲げるドジャースのマンシー選手(左)とロハス選手(右) ◇MLB ドジャース 12...

Read more »

山本由伸「初回、少し力みすぎた」6回3失点で3勝目も立ち上がりを反省 監督は翌6日の大谷は「投手としてだけプレーさせるつもり」■MLB アストロズ3ー8ドジャース（日本時間5日、ダイキン・パーク）ドジャースの山本由伸（27）が敵地でのアストロズ戦で今季7度目の先発、6回、95球を投げて、被安打5（1本塁打）、奪三振8、四死球1、失点3（自…

Read more »

山本由伸「初回、少し力みすぎた」6回3失点で3勝目も立ち上がりを反省 監督は翌6日の大谷は「投手としてだけプレーさせるつもり」■MLB アストロズ3ー8ドジャース（日本時間5日、ダイキン・パーク） ドジャースの山本由伸（27）...

Read more »