ドジャースの大谷翔平投手が２５日（日本時間２６日）、オンライン会見を行った。シーズン終了後、初の取材対応で現状やロサンゼルス五輪、横浜高校の織田翔希投手などの話題について語ったが、ファンは左手薬指に注目した。 オンライン会見では笑みを浮かべ...

ドジャースの大谷翔平投手が２５日（日本時間２６日）、オンライン会見を行った。 シーズン終了後、初の取材対応で現状やロサンゼルス五輪、横浜高校の織田翔希投手などの話題について語ったが、ファンは左手薬指に注目した。

オンライン会見では笑みを浮かべながら報道陣の質問に答えていた大谷。 左手薬指にはシーズン中には見られない指輪がはめられており、画面に入り込むとキラキラと輝きを放っていた。 大谷に限らずアスリートはシーズン中、指輪をチェーンにつけてネックレスのようなスタイルにしていることが多い。 これがファンの興味を引き「大谷くんの手がきれいで指輪が光ってそちらが気になりました」「結婚指輪と肌のきれいさに目がいって内容入ってこん」「指輪してる大谷かっこいい」「オフは結婚指輪してるんだね」「あら大谷さん、結婚指輪してるー！

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」といったつぶやきが書き込まれた。 大谷は今季、ＷＢＣがあった中で左膝や上腕二頭筋の炎症など故障に苦しんだ。 大谷は現在の体調について「ウェートトレーニングはやってます。 シーズン終わってまだ１カ月ちょっとぐらいなので、マックスというよりかは、疲労を抜きながら上げている段階かなとは思います」と説明した。 ３連覇を目指した今季はブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズで敗退した。