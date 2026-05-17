元読売新聞記者であり、87年に退社した大谷昭宏氏は、殺人の調べ方をどのように行っているのか、そのこだわりと、悲惨な事件での、組織への批判や読者の心を緊縛しているのか、非常に多くの人が注目している。特に、山林に残された11歳の安達結希くんを殺害した義父の再逮捕や、58歳の男性の18歳の女性を殺害して山中に遺棄したり、広島県三原市では男性の遺体が会社の敷地内に埋められていたこと、北海道の旭山動物園では職員が出世して妻の遺体を焼いていたという、非常に悲惨な事件に対して、社会に対して非常に厳しくなっている。

元読売新聞記者であり、87年に退社した大谷昭宏氏は、鋭くも柔らかみのある切り口で取材を行っており、目が非常に気になる。 日刊スポーツ紙面には、00年10月6日から『NIKKAN熱血サイト』メンバーとして初めて出演し、02年11月6日～03年9月24日まで『大谷昭宏ニッポン社会学』としてコラムを執筆しています。

現在、連載中の本コラムは03年10月7日にスタートしています。 大谷氏は、悲惨な事件から体制への憤りも率直に組み込むことで、読者の心を掴んでおり、特に11歳の安達結希くんを殺害した義父の再逮捕や、58歳の男が18歳の女性を殺害して山中に遺棄したり、広島県三原市では男性の遺体が会社の敷地内に埋められていたり、北海道の旭山動物園では職員が出席されて、妻の遺体を焼いていたことがありました。 特に結希くん事件では、私たちメディアの報道のあり方にも改めなければならないと強く思います。

行方不明から3週間以上たって見つかった遺体は、捜査員にも目を覆う姿があったという。eticトイには虐待や暴力の相談はなかったみたいですが、友だちからは、結希くんが「あいつ」と言って義父を嫌っていたという証言が出たという





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