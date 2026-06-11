大谷投手、パイレーツ戦で12号2ランを放ち降板。今季防御率1点台、両リーグ隠れ1位

大谷投手（31）が10日、パイレーツ戦で12号2ランを放ち降板。今季防御率は1点台（1・06）となり、両リーグの「隠れ1位」の数字だ。また、投手としては同球場初登板。降板後に中継ぎ陣が逆転を許し、7勝目とはならなかった。

投手（31）が10日、パイレーツ戦に「1番・DH兼投手」で先発出場。6回2/3を投げ今季ワーストの4失点を喫した。7勝目の権利を持って降板も救援陣が踏ん張れなかった。9回の第5打席で12号2ランを放ち投打で存在感を示したが、試合は8―9で敗れた。

野球界最高の景色と称されるパイレーツの本拠地。 球場脇にはアレゲニー川が流れ、内野席からはビルが立ち並ぶダウンタウンが一望できる。 大谷が「奇麗な球場」と評する「PNCパーク」で、今季登板試合で3本目のアーチを叩き込んだ。3回に左翼へ大飛球を放つも左翼手・レイノルズがジャンプしながらホームランキャッチ。 素晴らしい守備だったと脱帽した。

そして、6―9で迎えた9回1死一塁から守護神・ソトの直球を振り抜き、中堅左の自軍ブルペンまで運んだ。 野手も届かない放物線に「勝つチャンスはまだある。 後ろにつなぎたいなと思っていた」。1点差に迫る3試合ぶりの12号2ランで意地を見せた。 投手としては同球場初登板。

規定投球回にはあと1死、届かなかった。6―1の7回2死一、二塁からラウに右翼線に2点適時二塁打を浴び、無念の降板となった。 痛打される直前のカウント2―0からは外角の際どいコースに投げ込むも判定はボール。 ABSチャレンジしようかどうか迷いましたが、信じてチャレンジした方が良かったと悔やんだ。 今季11試合目にして防御率は初の1点台（1・06）となったが依然、両リーグの「隠れ1位」の数字だ。

再びアクシデントも発生した。 前回登板した3日のダイヤモンドバックス戦では右手中指の第1関節から出血。 クラブハウスでは患部にスプレーのようなものをかけるなどケアをする様子も見られた。 この日も初回に出血。

だが球種を制限するということはなかったと大事には至らず、102球を投げ込んだ。 降板後に中継ぎ陣が逆転を許し、7勝目とはならなかった。 前回登板の翌日は欠場したが、デーブ・ロバーツ監督は11日のパ軍戦はDHでの出場を明言。 大谷は明日まだあるので楽しみたいと打者モードへと切り替えた。

捕手がスミスではなく、ラッシングだった。 登板前日にブルペン入りなどいつもと違う調整だった





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