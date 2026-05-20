大谷投手が今季最長に並ぶ4試合連続マルチ安打をマーク、チーム首位奪還

大谷投手がパドレス戦で今季最長に並ぶ4試合連続マルチ安打をマークし、チームがナ・リーグ西地区の首位攻防第2ラウンドを逆転で制することが報道されています。試合中、モレホンのスライダーを右翼線にはじき返し、二塁打2本で打率を.272まで上昇させました。

投手（31）が19日、パドレス戦で今季最長に並ぶ4試合連続マルチ安打をマークした。 二塁打2本で打率は.272まで上昇。 チームはナ・リーグ西地区の首位攻防第2ラウンドを逆転で制し、1日で首位に返り咲いた。

大谷は20日（同21日午前9時40分開始）の同戦で4登板ぶりに「リアル二刀流」で臨む。 同点の8回、4番手左腕モレホンのスライダーを右翼線にはじき返して、この日2本目の二塁打。 得点にはつながらなかったが、ブーイングが鳴り響いたペトコ・パークで存在感を発揮した。

初回はエンゼルス時代にチームメートだった右腕キャニングから左翼線へ運ぶ二塁打。2―4の5回1死三塁では、二ゴロで打点を挙げた。11日には打率.233まで落ちたが、翌12日から6試合連続安打、計23打数12安打と打ちまくり.272まで上昇した。17日のエンゼルス戦後に「良い感覚をつかめたのを継続してできている」と話した通り、持ち味の力強いスイングと鋭い打球が増えてきた。 同点の9回。

救援投手ながらサイ・ヤング賞候補に挙げられ、今季無敗で両リーグ最多タイ15セーブを誇る絶対的守護神ミラーから、パヘスが101.5マイル（約163.3キロ）速球に振り負けず決勝の右犠飛。1日で首位を奪回したデーブ・ロバーツ監督は「アンディ（パヘス）は負けるつもりがなかった。 メーソン（ミラー）は今、球界最高の投手だが何とか結果を出そうとしていた」と称えた。 試合後にロバーツ監督は「大谷は明日打つ」と明言。 死球の影響や打撃不振などを理由に、今季は打者出場しない登板が既に4度あるが、4登板ぶりにリアル二刀流となる。

勝利のハイタッチを終えた大谷は1人でマウンドに立ち、感触を確かめるようにシャドーピッチングで右腕を振った。 同地区のライバル、パドレスとの今季最初の3連戦。1勝1敗で迎える第3戦のマウンドに、万全の態勢で向かう





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